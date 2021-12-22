12 cung hoàng đạo 'quét sạch' tiêu cực, đón năm 2022 với nhiều tài lộc, may mắn và giàu sang phú quý

Bạn không thể dẫn đầu ở mọi lĩnh vực mà bạn đang thử sức. Hãy chấp nhận rằng bạn chỉ là con người và bạn cũng sẽ có điểm yếu riêng của bản thân. Máy móc còn có lúc làm việc sai sót thì khuyết điểm của bản thân là chuyện rất bình thường, chỉ cần bạn có tinh thần cầu tiến là đủ.

Với tư cách là một Bạch Dương thực thụ, bạn cần giải phóng những khoảng thời gian làm việc thiếu hiệu quả nhất, đó là những lúc bạn ham chơi hoặc thiếu tập trung trong bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống. Năm mới hãy cố gắng sử dụng thời gian hợp lý hơn nhé.

Chắc hẳn nhiều Ngưu Chan năm nay đã tự chửi bới và khóc lóc bao nhiêu lần vì những quyết định sai lầm nhưng vẫn phải dấn thân theo vì không còn lựa chọn nào khác trong hoàn cảnh đó.

Không phải lúc nào bạn cũng đưa ra được câu trả lời tốt nhất cho bản thân cũng như bạn phải bỏ qua những thời điểm mà lựa chọn của bản thân gây ra kết quả đáng thất vọng hoặc dẫn đến con đường không thuận lợi.

Song Tử - Từ bỏ những thứ nằm ngoài khả năng của bản thân

Song Tử không phải thần đồng có bộ óc phi phàm và năng lực siêu nhiên, mặc dù bạn có rất nhiều dự định rải rác ở nhiều nơi nhưng bạn không thể đồng thời xuất hiện ở nhiều nơi cùng một lúc để thực hiện nó.

Có một số điều trong năm vừa rồi mà bạn sẽ phải bỏ lỡ và cũng có một số khả năng mà bạn không thể tận dụng được. Hãy đối diện với thực tế phũ phàng, buông bỏ những gì nằm ngoài khả năng của bản thân và bớt mộng tưởng đi.

Cự Giải - Từ bỏ những mối quan hệ cũ

Trước đây, Cua nhỏ hiếm khi cho phép mọi người tham dự vào cuộc sống cá nhân của mình, nhưng năm vừa rồi có vẻ như bạn thoáng tính hơn nên vòng kết nối ngoài xã hội của bạn khá rộng rãi và lắm thăng trầm.

Cuộc đời của một con người, gặp gỡ rất nhiều những con người khác, có những người ở lại, có những người ra đi, cũng có những người bản thân lựa chọn rời xa.

Ai bước vào cuộc đời mình, ai đi ra khỏi cuộc đời mình, đôi khi là một bất ngờ, đôi khi nằm ngoài tầm kiểm soát của chính bản thân.

Sư Tử - Từ bỏ ý định làm hài lòng thiên hạ

Là một Sư Tử, bạn luôn mong đợi mọi người sẽ bị kích thích hoặc thu hút bởi bạn nhưng bạn cần phải nhận ra rằng bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người, điều đó hầu như rất khó.

Bạn là người tỏa sáng và tràn đầy năng lượng, bạn muốn chia sẻ điều đó với mọi người nhưng điều này vô tình khiến bạn bị kẻ xấu dòm ngó, nên hạn chế thể hiện bản thân quá lố nhé.

Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Miệng không vành méo mó tứ phương. Sống trên đời dù tốt cỡ nào cũng sẽ có rất nhiều lời đàm tiếu. Cho nên hãy sống sao để đừng đánh mất đi bản thân mình là được.

Xử Nữ - Từ bỏ việc theo đuổi sự hoàn hảo

Bạn rất chú ý đến từng chi tiết cũng như bạn thực sự rất nghiêm túc và luôn luôn đặt ra kế hoạch từ rất sớm cho mọi việc của mình.

Tuy nhiên, đôi khi bạn sẽ thất bại và dễ bị tổn thương. Trong những lúc như vậy, bạn cần phải chấp nhận nó, trên đời này không có gì là hoàn hảo cả, đôi khi cầu toàn quá lại không tốt.

Đừng cho phép sự thật rằng làm bạn sa lầy mãi mãi, hãy đứng lên sau những vấp ngã để chạm tới thành công.

Thiên Bình - Từ bỏ nỗi sợ hãi cô đơn

Thiên Bình hoàn toàn ổn khi ở một mình thường xuyên mà không cần đến sự quan tâm hay bao bọc từ bất kỳ ai. Bạn sợ cô đơn nhưng không có nghĩa là bạn không thể cô đơn.

Cuộc đời là một chuyến hành trình, và cách để thay đổi cuộc sống cho tốt đẹp hơn là chấp nhận rằng có nhiều điều trong cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Là một Thiên Bình, bạn nên tìm kiếm bất cứ thời gian nào bạn có thể có được cho bản thân vì điều đó là vô giá.

Bọ Cạp - Từ bỏ tính dựa dẫm vào một ai đó

Bọ Cạp nên giải phóng những khoảng thời gian mà bạn dựa dẫm vào người khác những lúc không cần thiết. Chiêm tinh thấy đôi khi Bọ Cạp thích ỉ lại vào một ai đó mà bản thân cảm thấy tin tưởng nên sinh ra tính chây lì và lười biếng, thiếu cảnh giác.

Trên đời này người ta phản bội nhau, lừa dối nhau là chuyện quá đỗi bình thường nên bạn không thể ngây thơ đến mức kỳ vọng hoàn toàn vào một ai đó.

Nhân Mã - Từ bỏ mọi thứ bản thân bạn đã bỏ lỡ

Bạn vốn dĩ là một người ưa mạo hiểm và đó là điều khiến cuộc sống của bạn trở nên bổ ích và có nhiều điều kinh ngạc. Trước thềm năm mới 2022, Nhân Mã chỉ cần học cách cho phép bỏ qua mọi thứ mà bạn đã bỏ lỡ là đủ.

Bạn không thể có được tất cả mọi thứ như ý muốn của mình và cũng không thể cau có mãi vì một cơ hội nào đó mình đã bỏ lỡ. Một người thành công sẽ không bao giờ thụ động chờ cơ hội đến với mình mà tất nhiên họ sẽ xông pha tìm kiếm nó.

Ma Kết - Từ bỏ tính kiêu ngạo

Ma Kết luôn muốn duy trì cảm giác bình tĩnh cũng như tính hợp lý trong mọi vấn đề. Là một Ma Kết, bạn kiêu ngạo và coi đó là cá tính của riêng mình, hiếm khi để cảm xúc của bạn phát huy tác dụng tối đa.

Nhưng hãy đối mặt với sự thật cũng như chấp nhận rằng trong một số trường hợp bạn có thể thất bại, có thể yếu lòng và gục ngã.

Bảo Bình - Từ bỏ những người thất hứa với mình

Không phải tất cả mọi người đều thật thà và trung thực, giữ được chữ tín như bạn nghĩ đâu. Hãy chấp nhận điều đó và cắt đứt liên lạc với tất cả những người thiếu chữ tín, để họ ở lại trong cuộc sống của bạn chỉ thêm chật chỗ mà không có tác dụng gì.

Việc chứa đựng những cảm xúc xấu khi bị ai đó thất hứa sẽ không thể mang lại sức khỏe và sự cân bằng cho bạn. Người lúc nào cũng đem lời nói ra giễu cợt, làm trò tiêu khiển đùa vui quả đúng là một người không đáng tin cậy để kết thân.

Song Ngư - Từ bỏ tính nhạy cảm thái quá

Đừng nhạy cảm thái quá nữa, là một Song Ngư, bạn có xu hướng đưa ra các quan điểm hơi quá cá nhân và tiêu cực.

Bạn cũng thường xuyên bị xúc động mạnh, điều đó có thể khiến bạn thực sự có thành kiến với người khác ​​cũng như phán xét họ khi chưa hiểu rõ họ là người như thế nào. Nhạy cảm là hoàn toàn bình thường, nhưng nhạy cảm quá mức lại trở nên có hại.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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