4 cung hoàng đạo cực may mắn dịp Tết Dương lịch năm 2022, bước khởi đầu với những tài lộc, tiền tài và tình duyên luôn 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 01/01/2022 07:00

4 cung hoàng đạo may mắn khi bước sang năm 2022, Tết Dương lịch này chính là thời điểm chính mùi để cả 4 cung này phát huy thế mạnh của bản thân. Đây sẽ là một năm với rất nhiều tài lộc và sự thịnh vượng sẽ ngày càng tăng lên.

Song Ngư

Dịp Tết Dương lịch này sẽ là những ngày tháng tuyệt vời nhất của Ngư. Năm 2022 sẽ mang lại cho bạn ít thất vọng hơn, giúp bạn có nhiều không gian để giải quyết những vấn đề trong các khía cạnh xã hội, tình cảm, tinh thần.

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Sử dụng sự thăng hoa của vũ trụ này để khám phá ý nghĩa của việc sống cho bản thân mình nhé Song Ngư, đừng sống vì người khác nhiều nữa. Những ngày đầu năm mới hứa hẹn mang lại nhiều điều bất ngờ cho sự nghiệp của Ngư.

Dịp lễ này bạn có nhiều thời gian sum họp bên gia đình và người thương. Dù dịch bệnh khá phức tạp nhưng bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui bằng cách tổ chức tiệc tùng tại nhà, vừa ấm cúng lại an toàn.

Sư Tử

Bạn sẽ chứng kiến một tia lửa sáng tạo thắp lên ngọn lửa trong mình vào dịp Tết này, thời khắc giao thừa thiêng liêng cũng chính là lúc bạn được vũ trụ cho bùng nổ năng lực.

Nếu ai đó nổi bật và giỏi nhất, đẹp nhất trong đám đông, hoạt náo nhất thì đó chính là Sư Tử. Ngoài ra, chuyện họ xuất sắc trong một tập thể nào đó và được khen là quá bình thường.

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Khi Mặt trăng và sao Hỏa ở trong ngôi nhà thứ 5 đầy sáng tạo của bạn, bạn chắc chắn có tâm trạng tuyệt vời để tận hưởng một kỳ nghỉ thoải mái, một năng lượng dồi dào và cái đầu thông minh cho công việc của năm mới.

Hãy tận hưởng vẻ đẹp của bản thân và đừng để bất cứ điều gì làm lu mờ đi vẻ rạng rỡ của bạn. Bởi vì bạn đang truyền cảm hứng cho cả những người bạn nhút nhát nhất của mình đứng dậy và tự tin hơn trước đám đông.

Sư Tử như ánh lửa sưởi ấm trái tim của mọi người trong dịp Tết Dương lịch, nhiều bạn dịp này sẽ được khen thưởng vì những nỗ lực của mình trong thời gian qua. Bạn biết không, bạn là một người thực sự tuyệt vời.

Ma Kết

Ma Kết là cung hoàng đạo may mắn dịp Tết Dương lịch, bạn đang chuẩn bị có một trong những kỳ nghỉ lễ tuyệt vời nhất trong năm 2021 này. Đêm giao thừa sẽ đặc biệt tuyệt vời đối với Ma Kết, vì bạn được hưởng lợi từ vị trí của cả Mặt trời và sao Thủy trong cung đường của bạn.

Những hành tinh này sẽ ban phước cho bạn với việc khuếch đại sức mạnh tự nhiên của bạn trong việc đưa ra quyết định, sự cống hiến và động lực.

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Mặt Trời giúp nâng cao năng lực của bạn, trong khi sao Thủy mang lại cho bạn kỹ năng giao tiếp được củng cố mạnh mẽ. Sử dụng đêm giao thừa dương lịch để xác định việc bạn sẽ sử dụng năng lực của mình như thế nào cho năm mới 2022 nhé.

Ma Kết là chòm sao có năng lực làm việc đặc biệt chăm chỉ và hay tham công tiếc việc, năm qua bạn đã vất vả rồi, dịp nghỉ lễ nên nghỉ ngơi nhiều hơn chút nhé. Bạn có thể dành thời gian để chăm sóc bản thân nhiều như việc bạn quan tâm đến việc tạo dựng tên tuổi cho bản thân trong công việc.

Nhân Mã

Giống như Ma Kết, Nhân Mã có hai hành tinh là Mặt Trăng và sao Hỏa hỗ trợ ngay trong dịp Tết Dương lịch bước sang năm 2022. Đầu tiên, Mặt trăng di chuyển qua nhà của bạn rồi sau đó khuếch đại cảm xúc của bạn. Năm mới này Mã Nhi bùng nổ ham muốn bẩm sinh về kiến ​​thức, du lịch và trải nghiệm cảm xúc rộng lớn.

Bạn cũng nhận được những lợi ích của sao Hỏa trong cung hoàng đạo của mình. Sao Hỏa là một hành tinh khó ưa, hiếm ai thích nổi cái chòm sao này, khi nó chống lại bạn, nó sẽ trở nên nóng nảy và làm nóng các cuộc tranh cãi.

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Tuy nhiên, nếu bạn có thể theo dõi cách bản thân phản ứng với những tình huống khó chịu. Sao Hỏa có thể tiếp thêm sức mạnh và tiếp thêm niềm đam mê cho bản tính vốn đã rất nóng nảy và bốc đồng của bạn. Nếu biết điều chỉnh tâm lý và sửa sai thì năm mới này sẽ là một năm tuyệt vời đó.

Năm qua Nhân Mã đã chật vật nhiều rồi, tin vui là dịp này bạn sẽ nhận được một món quà nho nhỏ hoặc một khoản tiền thưởng tuy không nhiều nhưng cũng đủ để khích lệ tinh thần và lấy hên cho năm mới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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