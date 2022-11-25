CÁT TINH chiếu mệnh, PHẬT BÀ dẫn đường, đúng giờ Sửu hôm nay (25/11), 3 con giáp công danh thành toại, tiền đồ xán lạn, hợp đồng rốt ráo, cuối năm thu nhập 'khủng', thăng quan tiến chức, vạn sự đều hóa điềm lành

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 04:35

Đúng giờ Sửu hôm nay, 3 con giáp này công danh thành toại, tiền đồ tươi sáng, hợp đồng kí rốt ráo, cấp trên trọng dụng, cuối năm thu nhập 'khủng', điềm báo thăng quan tiến chức.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay tuổi Tuất có nhiều may mắn khi được Tam Hợp cục nâng đỡ. Dù gặp phải trở ngại hay khó khăn gì cũng sẽ được quý nhân hỗ trợ kịp thời. Công việc nhìn chung không có bất cứ trở ngại nào, bạn cũng phát huy bản thân khá tốt.

Người buôn bán kinh doanh hứa hẹn có thêm hợp đồng mới, thậm chí lợi nhuận thu về còn vượt ngoài mong đợi. Những dự định đầu tư có thể tranh thủ tiến hành ngay trong hôm nay sẽ có xác suất thành công khá lớn. Nhờ thế mà tinh thần của con giáp này vui vẻ, thoải mái hơn với tất cả những người xung quanh.

Tuất rất vượng đào hoa. Dù đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới. Đây là cơ hội tốt để những người còn lẻ bóng tìm ra người phù hợp với mình.

CÁT TINH chiếu mệnh, PHẬT BÀ dẫn đường, đúng giờ Sửu hôm nay (25/11), 3 con giáp công danh thành toại, tiền đồ xán lạn, hợp đồng rốt ráo, cuối năm thu nhập 'khủng', thăng quan tiến chức, vạn sự đều hóa điềm lành - Ảnh 1
Tử vi hôm nay tuổi Tuất có nhiều may mắn khi được Tam Hợp cục nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ 6 ngày 25/11/2022 hôm nay, tuổi Hợi sẽ nhanh chóng thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Hãy cứ nghiêm túc, trách nhiệm với nhiệm vụ của mình, rồi công lao của con giáp này sẽ được ghi nhận.

Mọi giao dịch đều hoạt động tốt, tranh thủ giai đoạn này để tìm hiểu về các khoản đầu tư mới. Bạn nên thực sự nỗ lực, bởi vì mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ và bạn sẽ sớm có những ý tưởng mới. Đừng hài lòng với chiến thắng hiện tại kẻo hối tiếc về sau.

Cục diện Hỏa sinh Thổ cho thấy, tuổi Hợi luôn dành sự quan tâm và tôn trọng đến những thành viên lớn tuổi trong gia đình mình nên cũng được mọi người yêu mến và chiếu cố. Họ có thể chính là quý nhân của bản mệnh trong tương lai.

CÁT TINH chiếu mệnh, PHẬT BÀ dẫn đường, đúng giờ Sửu hôm nay (25/11), 3 con giáp công danh thành toại, tiền đồ xán lạn, hợp đồng rốt ráo, cuối năm thu nhập 'khủng', thăng quan tiến chức, vạn sự đều hóa điềm lành - Ảnh 2
Cục diện Hỏa sinh Thổ cho thấy, tuổi Hợi luôn dành sự quan tâm và tôn trọng đến những thành viên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thứ 6 này, tuổi Tý có có một ngày vận trình thuận lợi hơn hẳn khi có Lục Hợp che chở. Mọi kế hoạch của tuổi Tý trong ngày diễn ra trôi chảy. Dù làm gì bản mệnh cũng thu được thành tựu đáng kể. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến bạn cảm thấy thấy phiền lòng cả.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm của con giáp này lại có những dấu hiệu phát triển khá lạc quan. Bạn nhận được sự chú ý của người khác giới. Hãy thử để ý để nhận ra xem đó là ai. Nếu bạn cũng có thiện cảm với đối phương thì hãy cho người đó cơ hội.

 

CÁT TINH chiếu mệnh, PHẬT BÀ dẫn đường, đúng giờ Sửu hôm nay (25/11), 3 con giáp công danh thành toại, tiền đồ xán lạn, hợp đồng rốt ráo, cuối năm thu nhập 'khủng', thăng quan tiến chức, vạn sự đều hóa điềm lành - Ảnh 3
Thứ 6 này, tuổi Tý có có một ngày vận trình thuận lợi hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng ngày mai, 23/11, TOP 3 con giáp sự nghiệp như 'cá gặp nước', có điềm báo thăng quan tiến chức, cuối năm thu nhập 'khủng', tài khoản nhảy cấp số nhân, cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kính nể

Đúng ngày mai, 23/11, TOP 3 con giáp sự nghiệp như 'cá gặp nước', có điềm báo thăng quan tiến chức, cuối năm thu nhập 'khủng', tài khoản nhảy cấp số nhân, cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kính nể

Đúng ngày mai 23/11, 3 con giáp này sự nghiệp thăng tiến, bản mệnh như 'cá gặp nước', hợp đồng rốt ráo, thu nhập siêu 'khủng', tài khoản nhảy số, cấp trên trọng dụng.

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