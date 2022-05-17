CÁT TINH báo mộng, 3 con giáp bị thần tài bám riết không buông 99 ngày tới, sự nghiệp tươi sáng, tài lộc phất lên trông thấy

Được quý nhân nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên dù bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường Sửu vẫn bình an vô sự, tình tiền viên mãn. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp giàu có này cũng có tiền chất từng đống, túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Bên cạnh đó, những cố gắng trong công việc của con giáp này sẽ được đền đáp trong 99 ngày tới. Sự nghiệp của người tuổi Sửu được dự đoán lên như “diều gặp gió”, con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức.

Khổ tận cam lai, chỉ cần chớp lấy thời cơ Sửu sẽ một bước đổi đời, công thành danh toại. Nếu đang gặp khúc mắc trong công việc bạn cũng đừng nản lòng bởi cơ hội phú quý phát tài, ăn nên làm ra đang chờ Sửu trước cửa.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh Dần là người thông minh, sáng suốt và có ước mơ. Họ không sợ thất bại, luôn dũng cảm tiến về phía trước nên sớm muộn cũng đạt được ước nguyện, tự làm đại gia của chính mình.

Sách tử vi năm Nhâm Dần 2022 có nói, từ giữa tháng 5 trở đi Dần sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Tiền ùn ùn chui vào két, cứ bước chân ra cửa là thần tài bám riết không buông, tiêu pha xả láng cũng không cạn ví chính là phúc phần Dần xứng đáng nhận được.

Tài lộc tuổi Dần năm nay có điềm sáng, đặc biệt là những ai sinh vào tháng 4, 5 và 6 âm lịch thu được tài khí của lưu niên Nhâm Dần mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

Theo tử vi học, bắt đầu cuối tháng 5, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội đổi đời sau một đêm. Vận may khiến tuổi Tuất làm đâu thắng đó, dù là đầu tư dài hạn hay ngắn hạn đều mang lại doanh thu lớn.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Sống trách nhiệm, ngay thẳng và cực khôn ngoan nên Tuất được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hết lòng hỗ trợ trong công việc. Nhờ thế, sự nghiệp của Tuất thăng tiến nhanh như diều gặp gió, chỉ việc nằm mát ăn bát vàng.

Vậy nên, nếu đang lo ngại trước những khó khăn đang gặp phải thì Tuất hãy xốc lại tinh thần để chiến đấu với cuộc đời. Rồi bạn sẽ bước lên bục vinh quang với tương lai xán lạn, kiếm tiền cực đỉnh, muốn khổ cũng không được.

Thời gian 99 ngày tới, do cung sự nghiệp xuất hiện Thiên Đức Quý Nhân nên người tuổi Tuất có thể dễ dàng hoàn thành mọi công việc và tạo dựng cho mình một sự nghiệp rực rỡ, nổi bật khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Đồng thời với sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân, con giáp này cũng có một cuộc sống giàu có, sung túc không cần lo lắn về tiền bạc.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm