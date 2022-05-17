Tử vi thứ Tư (18/5/2022) của 12 con giáp: Sửu đừng cho vay mượn kẻo rước họa vào thân; Thìn có một ngày tỏa sáng, đón cơn mưa tiền tài

Tử vi ngày mai (18/5/2022) của 12 con giáp giáp dự đoán, công việc người tuổi Tý sẽ gặp một vài trở ngại, mọi việc không diễn ra dễ dàng. Tính cách nóng nảy và có phần mất bình tĩnh đã khiến con giáp này xảy ra mâu thuẫn và tranh chấp với đồng nghiệp. Nếu muốn vận trình công việc thuận lợi, bản mệnh cần hành xử khôn ngoan, khéo léo hơn.

Tình cảm: Đường tình duyên bất ổn. Tý thường có xu hướng bày tỏ cảm xúc một cách tiêu cực, đôi khi có bản tính hơi nóng nảy nên vô tình làm tổn thương đối phương.

Tài lộc: Vận trình tài lộc bình ổn. Nguồn thu nhập của người tuổi này không có nhiều biến động lao dốc nhờ có công việc ổn định.

Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu trong ngày 18/5/2022 diễn ra không quá trôi chảy. Điềm báo khả năng cao sẽ vướng tranh chấp, thị phi với những người cộng sự. Nếu con giáp này không học cách tiết chế cảm xúc tiêu cực thì chỉ duy chỉ có mình là người chịu thiệt thòi.

Tài vận: Vận trình tài lộc kém sắc. Thói quen mua sắm vô tội vạ có thể đẩy bản mệnh vào cảnh khó khăn, vay mượn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm rực rỡ thăng hoa. Đào hoa nở rộ mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho các cặp đôi yêu nhau. Người độc thân cần cởi mở nhiều hơn thì mới mong gặp được người trong mộng.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc ngày 18/5 của tuổi Dần chủ yếu thể hiện ở phương diện học hành, tận tâm củng cố kiến ​​thức đã học, những thứ này có thể nhanh chóng chuyển thành thu nhập thực tế. Không có áp lực tài chính nào cả.

Sự nghiệp: Có chứng kiến ​​riêng nhưng cũng không được quá cố chấp, nếu ý kiến ​​của mình bị bác bỏ thì cũng đừng bực bội.

Tình cảm: Rất hòa thuận với gia đình người yêu, đã có thể bắt đầu tính chuyện tiếp theo rồi, trong mối quan hệ gần đây thì càng thể hiện sự thấu hiểu của mình hơn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có điềm báo có thể xảy ra tranh chấp với người khác về quyền lực do Tương Phá cản trở. Bạn là người tham vọng nhưng chưa biết thể hiện một cách khéo léo nên vô tình làm mích lòng người khác, khiến đối phương có cái nhìn không thiện cảm mà bỏ qua năng lực thực sự của bạn. Chẳng những vậy, một vài kế hoạch buôn bán kinh doanh của bản mệnh trong ngày này còn vấp phải những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ. Dù đã có sự chuẩn bị trước cho những tình huống tương tự nhưng lợi nhuận của bạn vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều.

Tài vận: Vận trình tài lộc được nâng cấp. Nguồn thu nhập có khả năng tăng cao đem lại nhiều lợi lộc cho con giáp này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm buồn bã ủ dột. Ảnh hưởng của đào hoa dữ đặt nhiều áp lực lên mối quan hệ vợ chồng. Cả hai không hiểu nhau dù đã chung sống một thời gian dài, đó là lý do chính khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn trong ngày 18/5/2022 diễn ra thuận lợi như mơ. Quý nhân nâng đỡ mở đường cho các kế hoạch, dự định của người tuổi Thìn. Tử vi ngày mới cho biết chỉ cần duy trì tốt phong độ hiện tại thì làm việc gì cũng không bị cản trở hay ngáng chân.

Tài vận: Vận trình tài lộc vụt tăng. Con giáp này hoàn toàn có thể tự chi trả cho nhu cầu sống bằng nguồn thu tay phải.

Tình cảm: Vận trình tình cảm êm ấm lãng mạn. Người độc thân có thể sẽ nhận được lời mời kết bạn, tỏ tình nhờ sự sôi nổi của mình. Tiền bạc không thể mua được tình cảm nên cần biết trân quý những gì mình đang có.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi thứ 4 ngày 18/5/2022 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Tỵ tránh tiến hành các kế hoạch mới, thay vào đó hãy tập trung hoàn tất nốt những việc đang còn dang dở. Con giáp này vẫn đang khá thoải mái với túi tiền hiện tại.

Tài lộc: Tài vận “phát tài phát lộc”. Nhờ có Chính Tài chiếu mệnh, con giáp này có thể thoải mái tiêu xài cho bản thân.

Tình cảm: Tình yêu tươi đẹp. Mối quan hệ tình cảm của người tuổi này và “nửa kia” ngày càng khăng khít sau khi giải quyết những mâu thuẫn trước đó, thậm chí có thể tiến tới hôn nhân trong thời gian tới. Người độc thân tìm đến được “bến đỗ” đời mình.

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày cho rằng, công việc người tuổi Ngọ khá nhiều gian nan và thử thách vào ngày 18/5/2022. Ngọ không thể kiểm soát tâm trạng vì những rắc rối xây đến, do đó giận quá mất khôn nên đưa ra những quyết định “mù quáng”. Hãy bình tĩnh và điều chỉnh lại tâm trạng rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy.

Tài lộc: Vận khí tài lộc trì trệ. Bản mệnh của con giáp này cần lên kế hoạch “kiếm tiền” thì mới có thể cải thiện được nguồn thu nhập của mình.

Tình cảm: Phương diện tình cảm khởi sắc. Người tuổi Ngọ nhận được “thả thính” của những người xung quanh. Tuy nhiên, Ngọ không cần quá nóng vội mà hãy xem xét thật kỹ để đưa ra quyết định phù hợp.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Con đường sự nghiệp của tuổi Mùi khá thuận lợi vào ngày 18/5/2022. Dù có gặp chút khó khăn trong công việc nhưng Mùi vẫn không chùn bước, trái lại là nguồn động lực to lớn để phát triển con đường sự nghiệp của chính mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của con giáp này khá tốt do nguồn thu nhập ổn định nên không cần lo lắng về mặt tiền bạc vào ngày mai.

Tình cảm: Chuyện tình cảm của người tuổi ngày nên cẩn trọng, đừng vì thỏa mãn sự hư vinh mà “đánh mất” hạnh phúc gia đình của chính mình tạo dựng. Hãy “thức tỉnh” trước khi mọi người quá muộn màng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sớm tìm ra được hướng đi đúng đắn trong công việc hiện tại. Tâm tình thoải mái, đầu óc tỉnh táo kéo theo những ý tưởng được đưa ra trong ngày cũng có tác dụng đáng kể. Nếu còn tiếp tục mua những món đồ đắt tiền theo cảm xúc nhất thời thì sớm muộn gì bản mệnh cũng rơi vào trạng thái túng thiếu.

Tài lộc: Tài vận không ổn định. Những khoản thu - chi của con giáp này có sự chênh lệch rõ, có thể rơi vào trạng thái túng thiếu nếu vẫn tiếp tục mua những món hàng đắt tiền, xa xỉ.

Tình cảm: Đường tình cảm thăng hoa. Người độc thân tìm được bạn đời phù hợp, người đã lập gia đình thì đời sống vợ chồng êm ấm và hòa thuận.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Bạn muốn được người khác đánh giá đúng khả năng của bạn. Bạn sẽ hài lòng khi bạn chia sẻ tài năng và sở thích của mình với người khác. Các môn thể thao và trò chơi tập thể sẽ rất vui vào chiều nay. Bạn càng hoạt động thể chất nhiều bạn càng có nhiều ý tưởng hay. Hãy đến thăm những người bạn thân vào buổi tối.

Tài lộc: Tài chính “phát tài phát lộc”. Dậu đang có nhiều cơ hội kiếm tiền, hãy suy nghĩ thật kỹ đừng vì một phút “bốc đồng” mà đánh mất tất cả.

Tình cảm: Chuyện tình yêu của con giáp này có nhiều phiền muộn, do chỉ để ý cảm nhận của chính mình mà vô tình quên đi cảm nhận của đối phương.

Tuổi Tuất

Cố gắng hết sức để giữ những cam kết hiện tại của bạn trước khi bắt đầu bất cứ điều gì mới. Nguồn năng lượng lý tưởng để chia sẻ ý tưởng của bạn. Bạn sẽ gặp ai đó thú vị hoặc có những niềm vui lớn với bạn bè.

Tài lộc: Tài chính rực rỡ. Bản mệnh có thể cải thiện nguồn thu nhập của mình nhờ khắc phục được những lỗ hổng trong công việc của mình.

Tình cảm: Chuyện tình yêu khá ổn. Tuy con giáp này không tìm được người yêu phù hợp nhưng lại khá hài lòng với cuộc sống này, bản mệnh lấy công việc làm niềm vui mỗi ngày.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán vận trình công việc người tuổi Hợi có chút trắc trở, thử thách. Mọi việc làm của Hợi thực hiện vào ngày mai đều gặp bất lợi nhất định. Hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định quan trọng để tránh những sai sót không đáng có.

Tài lộc: Tình hình tài chính không tốt. Vấn đề chi tiêu của con giáp này gặp nhiều khó khăn khi có Kiếp Tài - Điểm không lành (đoạt tài) giáng họa.

Tình cảm: Đường tình cảm có tiến triển mới với những người độc thân tuổi này, do bản mệnh biết cách thể hiện mình nên đã thu hút rất nhiều người khác giới.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.