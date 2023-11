Tử vi 5 ngày tới (17-21/5/2022): THẦN TÀI mở kho phát lương, những con giáp sau như 'Phượng Hoàng lửa sải cánh' bất kỳ làm việc gì cũng có quý nhân chiếu cố, thành công trong tầm tay

Trong 5 ngày tới, do có Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh nên con giáp này có nhiều cơ hội để ghi điểm trong mắt cấp trên.

Người trẻ tuổi nếu biết rèn luyện bản thân thì sớm muộn cũng được nhìn nhận và đánh giá cao.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 5 ngày tới (17-21/5/2022) dự đoán, mọi việc làm của người tuổi Mão đều diễn ra “thuận lợi trăm bề”. Nhờ sự siêng năng và chăm chỉ, Mão luôn nhận được giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, đồng thời “bỏ ngoài tai” những người thường hay nói xấu mình.

Vận tài lộc của con giáp này “sáng rực rỡ” nhờ tài ăn nói, tự tin mà khả năng kiếm tiền khá tốt. Tuy nhiên, Mão đừng vì thế mà chủ quan, lơ là nếu không muốn đánh mất tất cả.

Chuyện tình cảm suôn sẻ, cả hai luôn dành cho nhau sự quan tâm và yêu thương khiến nhiều người phải tầm trồ, ngưỡng mộ. Con giáp này đang độc thân thì đây là cơ hội tốt để bạn mở lòng hoặc bày tỏ tình cảm với người mình thương. Còn những cặp vợ chồng sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ trong 5 ngày tới (17-21/5/2022) diễn ra may mắn tốt đẹp. Bản mệnh có quý nhân Tam Hợp (Tỵ, Dậu, Sửu) tọa mạng nên công việc thuận lợi, được cấp trên tin tưởng và giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới, đúng với ưu thế của bạn.

Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Do có sự xuất hiện của Thiên Tài mà người tuổi Tỵ có thể may mắn được hỗ trợ tiền bạc trong 5 ngày tới, nhất là những người đang kinh doanh tự do. Cũng nhờ ơn trên che chở mà con giáp này không phải lo lắng nhiều trong chuyện tiền nong. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải thận trọng trước cái bẫy tài chính diễn ra trước mắt.

Vận trình tình duyên trong 5 ngày tới của Tỵ hạnh phúc mỉm cười. Tam Hợp xuất hiện giúp tuổi Tỵ tìm được ý trung nhân ứng ý, nếu như hai tâm hồn đồng điệu, bản mệnh sẽ dễ tiến xa trong tình cảm.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tiên đoán, trong 5 ngày tới (15-21/5/2022), vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn diễn ra thuận lợi, hanh thông. Con giáp này có thể tận dụng các mối quan hệ thân thiết để hoàn thành công việc nhanh chóng, giúp gia tăng thu nhập.

Về tài lộc: Vận trình tài lộc rực rỡ. Bản mệnh rất lanh lẹ và có tài năng trong kinh doanh nên dễ dàng bắt lấy cơ hội bất ngờ để kiếm thêm thu nhập.

Vận tình duyên của người tuổi Thìn ngày càng khởi sắc nhờ Tam Hợp cục che chở và nâng đỡ. Nhân duyên của con giáp này tới nhanh và toàn là duyên lành, không những kết được bạn tốt mà còn tìm thấy nửa kia phù hợp.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.