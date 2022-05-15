Lời tiên tri cho vận mệnh của 12 cung Hoàng đạo trong tuần mới 16-22/5/2022: Song Tử gặp lại người cũ với nhiều cung bậc cảm xúc, Xử Nữ bước ra khỏi vùng an toàn đón nhận những thử thách mới

Tuần này Bạch Dương có nguồn thu ổn định cho phép bạn mua sắm thỏa thích. Chuyện tình cảm cũng khả quan khi bạn có cơ hội tìm thấy được nửa kia của mình. Tuy nhiên, bạn không nên quá khắt khe với người thân trong gia đình mình.

Khối lượng công việc trong tuần này của Kim Ngưu khá nhiều. Vì vậy bạn nên tranh thủ thời gian và sắp xếp mọi việc một cách hợp lý, tránh chồng chéo lên nhau.

Tuần mới này là thời điểm hoàn hảo để Bạch Dương đi du lịch hay lên kế hoạch cho một kì nghĩ để xả hơi. Bạn đã làm việc rất chăm chỉ thời gian qua rồi và đây là thời điểm để bạn hưởng thụ thành quả của mình. Ngoài ra, sự tự tin của Bạch Dương trong tuần này cũng tăng mạnh nên bạn có thể sẽ thu hút được rất nhiều đối tượng tình cảm.

Về tình cảm, cung Hoàng đạo này cũng nên dành nhiều thời gian để quan tâm đến nửa kia của mình. Nếu không sẽ có người chen chân vào mối quan hệ giữa hai người đấy.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới này sẽ là một tuần vô cùng bận rộn dành cho Song Tử. Đây là thời điểm mà bạn sẽ hăng hái tương tác xã hội hơn, vì thế mà bạn cũng có thể kết bạn mới, được mời tham dự những sự kiện lớn. Trong công việc, bạn có thể mong đợi một sự thăng tiến hoặc một lời mời hấp dẫn về công việc mơ ước. Thành công trong sự nghiệp đang thay đổi cuộc sống của bạn.

Về tình cảm: Tuần này, Song Tử gặp lại người cũ với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bạn băn khoăn không biết có nên cho người ấy cơ hội lại hay không, hay cả hai tốt nhất chỉ nên làm bạn.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Trọng tâm của Cự Giải trong tuần mới này chính là công việc và sự nghiệp. Với đam mê và nhiệt huyết sẵn có, bạn sẽ thực hiện được những mục tiêu của mình. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn có thể kết nối với những người tài giỏi, nhiều kinh nghiệm trong những lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Ngoài ra, sự đồng cảm và hiểu biết có thể giúp Cự Giải tạo ra những mối quan hệ hợp tác bền chặt.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Trong công việc, Sư Tử không nên ôm đồm quá nhiều và bạn cũng không nên can thiệp quá sâu vào công việc của đồng nghiệp. Điều đó sẽ giúp cung Hoàng đạo này bớt đi được phần nào rắc rối không đáng có.

Trên phương diện tình cảm, Sư Tử có tình cảm với ai thì nên mạnh dạn bình tỏ, tránh sau này bạn lại thấy hối tiếc và ân hận vì sự nhút nhát của mình.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ có thể nhận được một món quà bất ngờ từ đối phương. Khối lượng công việc mà bạn phải hoàn thành trong tuần khá nhiều. Tài chính không gặp bất cứ vấn đề gì. Xử Nữ đang chi tiêu một cách rất hợp lý và khoa học. Tuần này, Xử Nữ nên bước ra khỏi vùng an toàn đón nhận những thử thách mới

Đời sống cá nhân của Xử Nữ sẽ trở nên phong phú hơn trong tuần mới này. Chuyện tình cảm của bạn sẽ có những thay đổi lớn, nếu hai bạn đang giữ bí mật về mối quan hệ thì đây chính là thời điểm để công khai và cho mọi người xung quanh biết.

Còn nếu đang độc thân, Xử Nữ có thể sẽ gặp được một người thú vị, hợp "gu" với mình. Ngoài ra, với những cặp đôi, hãy thử làm một điều gì đó mới mẻ như đi nghỉ cuối tuần hay hẹn hò buổi tối để hâm nóng tình cảm.

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình đừng làm mọi thứ qua loa kẻo bị cấp trên trách phạt. Bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư.

Người độc thân nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ mọi người xung quanh. Nếu có thể, bạn nên nghiêm túc bắt đầu mối quan hệ với một ai đó.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Bọ Cạp bắt đầu tuần mới bằng việc quan tâm hơn đến sức khỏe của mình. Vì thế mà bạn sẽ lên kế hoạch sinh hoạt và ăn uống lành mạnh để đưa trạng thái thể chất lên cao nhất. Ngoài ra, trong tuần mới này Bọ Cạp cũng cần giải phóng những cảm xúc của mình thay vì giữ kín trong lòng. Một số Bọ Cạp sẽ cảm thấy muốn được tâm sự và chia sẻ nhiều hơn trong giai đoạn này.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Tử vi 12 cung Hoàng đạo nhắc nhở Nhân Mã nên tập trung vào công việc. Chỉ một cút bất cẩn có thể khiến Nhân Mã phải làm lại từ đầu, nên bạn hết sức lưu ý nhé.

Về tình cảm, Nhân Mã thích cuộc sống độc thân, tự do của mình nên chưa muốn bước vào mối quan hệ mới. Đối với bạn, không có gì thú vị hơn sự tự do.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Ảnh minh họa: Internet

Tuần này, dù ở vị trí nào, Ma Kết cũng nên có sự quyết đoán khi giải quyết công việc. Đó là chiếc chìa khóa giúp bạn khẳng định tài năng, kinh nghiệm của bản thân, mở ra cánh cửa tương lai cho con đường sự nghiệp của bạn.

Về chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn với "crush" sẽ có những biến tiến đáng mong đợi. Hãy tận hưởng khoảng thời gian này và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp dựa trên sự tin tưởng. Biết đâu hai bạn sẽ thành một đôi đấy. Cuối cùng, bạn nên thực hiện các công việc quan trọng trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 1 giờ 30 chiều để đạt được kết quả tích cực nhất.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Tử vi của Bảo Bình cho thấy, bạn đang dần tử bỏ những thói quen có phần không tốt nên hiệu quả công việc được cải thiện một cách rõ rệt.

Trên phương diện tình cảm, bạn và người ấy có một chút hiểu lầm dẫn đến "chiến tranh lạnh". Tốt hơn hết, hai người nên hạ bớt cái tôi của mình xuống và ngồi nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư có nhu cầu mua sắm khá lớn trong tuần mới này. Có thể bạn đang muốn F5 lại tủ quần áo, hoặc sắm sửa cho mình món đồ mùa hè cần thiết. Tuy nhiên, Song Ngư cần lập danh sách chi tiêu và hạn chế mua những món đồ xa xỉ hoặc không cần thiết. Trong tuần này, Song Ngư sẽ tự tin kết bạn và theo đuổi dự án của riêng mình. Ngoài ra, một vấn đề gia đình sẽ được giải quyết trong giai đoạn này.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm