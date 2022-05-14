Qua đêm nay, CẢNH BÁO 4 con giáp phạm Thái Tuế, gặp nhiều bất trắc, tiền bạc hao tổn, tình cảm rạn nứt, hãy chuẩn bị tinh thần với những biến cố!

Cần phải hiểu cho chính xác rằng, Thái Tuế vốn không phải hung thần, mà chính là hộ thần có sức ảnh hưởng lớn nhất trông coi và khống chế cát – hung họa – phúc, vận trình lưu niên từng năm của 12 con giáp .

Trong tử vi phong thủy, Thái Tuế chính là tên gọi ngắn gọn của thần Thái Tuế (một trong số các vị thần trị niên). Hàng năm, các vị thần sẽ luân phiên cai quản trời đất, năm nào đến lượt thần Thái Tuế thì năm đó gọi là trị niên Thái Tuế.

Ngày sinh của mọi người nói chung nếu xung với trị niên Thái Tuế thì trong dân gian gọi là phạm, còn gọi là xung Thái Tuế. Vì thế, bất luận là loại nào, thì trong năm đó cũng chắc chắn là trăm sự không thuận, sự nghiệp nhiều trắc trở, nhiều bệnh tật.

Thái Tuế chính là Mộc Tinh (sao Mộc) trên trời, bởi Mộc Tinh cứ 12 tháng quay 1 vòng, cho nên người xưa gọi Mộc Tinh là Tuế Tinh hoặc Thái Tuế. Thái Tuế còn được gọi là Thái Tuế tinh quân, hoặc Tuế quân, vừa là sao, lại vừa là thần linh trong tế lễ dân gian.

Sách tử vi nói, qua đêm nay, những con giáp sau đây phải bái phụng Thái Tuế tinh quên để giữ yên ổn.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2022 là năm bản mệnh của tuổi Dần. Vận trình cả năm của tuổi Dần sẽ đi xuống khi phải đối mặt với cục diện Trực Thái Tuế. Những chuyện không mong muốn sẽ xảy ra, những sóng gió của cuộc sống sẽ đến tới tấp khiến con giáp tuổi này trở tay không kịp.

Tuổi Dần với bản tính hiếu thắng, luôn cố gắng hết mình vì công việc nhưng lại không quan tâm đến những tác động bên ngoài. Sự ứng phó với những khó khăn còn kém, phản ứng còn chậm sẽ dẫn đến những cản trở trong công việc của bạn.

Môi trường làm việc của tuổi Dần sẽ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, quan hệ với lãnh đạo và đồng nghiệp gặp nhiều bế tắc. Điều này sẽ khiến bạn dần dần nhụt chí và từ bỏ. Hãy bước chậm lại, từ từ nhìn nhận mọi thứ, phát huy ưu điểm và hạn chế khuyết điểm của bản thân.

Khi sự nghiệp gặp khó khăn, dường như tình hình tài chính của bạn cũng sẽ không mấy được cải thiện. Thời điểm này, người tuổi Dần cần chú ý hơn đến việc đầu tư, chi tiêu để không bị rơi vào cảnh túng thiếu.

Về vấn đề tình cảm, người tuổi Dần luôn muốn mình nắm thế chủ động trong các mối quan hệ. Điều này đôi khi sẽ khiến nửa kia cảm thấy mệt mỏi và áp lực.

Những mâu thuẫn nhỏ cộng thêm áp lực về cuộc sống sẽ nới lỏng thêm khoảng cách giữa hai bạn. Hãy bình tĩnh thảo luận với đối phương, học cách lắng nghe để mọi thứ được hóa giải và tốt đẹp hơn.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Qua đêm người tuổi Thân cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi sao Thái Tuế . Tình hình công việc của thời gian tới có nguy cơ gặp khó khăn, hiệu quả làm việc giảm sút, khó có cơ hội phát triển, thăng tiến. Bên cạnh năng suất lao động giảm, họ còn có khả năng gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, đối tác làm ăn.

Ngoài ra, tuổi Thân còn có thể bị tiểu nhân hãm hại, nhiều đối thủ xuất hiện và gây khó dễ cho bước đường sự nghiệp. Nếu làm chủ doanh nghiệp hoặc đầu tư mạo hiểm, họ có nguy cơ thua lỗ, đầu tư thất bại dẫn tới nợ nần, phá sản, gặp nhiều rắc rối về tiền bạc.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ dễ bị họa thị phi, nên nhẫn nhịn, lưu ý giữ gìn giấy tờ chứng từ, hợp đồng, nếu không dễ bị kiện tụng, thậm chí bị tán gia bại sản. Năm phạm hại Thái Tuế dễ có kẻ tiểu nhân quấy phá, hãm hại. Tránh những hoạt động mạo hiểm.

Trái ngược với người tuổi Dần, người tuổi Tỵ lại không hăng hái, chủ động trong giao tiếp và công việc. Chính điều này khiến người tuổi Tỵ không được lòng tin từ sếp. Từ đó, việc thăng tiến của con giáp này cũng trở nên khó khăn và dễ bị người khác qua mặt.

Hãy chấn chỉnh lại tinh thần, đừng để những việc nhỏ nhặt ảnh hưởng tới tiền đồ của bản thân. Ngoài ra, hãy mở rộng sự giao tiếp, cố gắng nghiêm túc lắng nghe những nhận xét từ cấp trên để cải thiện công việc.

Chuyện kiếm tiền của người tuổi Tỵ không được lý tưởng do chịu cục diện Hình Thái Tuế. Nếu bạn làm công ăn lương, hãy cố gắng tập trung vào công việc để giữ vững thành tích đạt được trước đó và có cơ hội được tăng lương hay thưởng nóng.

Còn nếu bạn là người làm ăn kinh doanh, cần lưu ý mỗi khi đưa ra quyết định đầu tư. Đừng vội tin người nếu không khó kiểm soát được tiền bạc.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Hợi tuy gặp rủi ro nhưng ít phải chịu nhiều tác động như ba con giáp trên. Họ không phải đối mặt nhiều biến cố hay mưu đồ từ kẻ xấu. Tình hình công việc của họ qua đêm nay sẽ trì trệ, không có sự tiến bộ, cũng không gặt hái được thành công. Họ cũng gặp khó khăn trong việc tìm ra cơ hội kiếm tiền, cải thiện thu nhập. Nói chung, họ bị hạn chế, khó phát triển sự nghiệp hay tài chính, cứ giậm chân tại chỗ trong những tháng còn lại của năm.

Về mảng tình cảm, người tuổi Hợi cũng gặp nhiều phiền muộn, trắc trở. Những đối tượng đã kết hôn sẽ không gặp rắc rối gì lớn. Nhưng những ai đang yêu hoặc còn độc thân sẽ gặp nhiều thăng trầm trong tình yêu. Từ đây đến cuối năm của họ có thể vô cùng sóng gió và nhiều biến động.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!