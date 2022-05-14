Đúng ngày Rằm tháng 4, những con giáp này được Ngọc Hoàng mở sổ phát lương, đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Vận trình của người tuổi Tỵ trong tháng 4 âm lịch này rất lý tưởng, đặc biệt là qua Rằm, sự nghiệp công việc cực phất. Tài vận tăng mạnh, nếu có ý định đầu tư bạn nên tiến hành ngay sẽ thu về doanh thu khả quan.

Theo sách tử vi , vào Rằm tháng 4 âm lịch và quãng thời gian sau, những người cầm tinh con rắn sẽ gặp nhiều may mắn trên mọi phương diện. Công việc diễn tiến trôi chảy, khởi sắc rực rỡ vô cùng, người buôn bán kinh doanh hay dân văn phòng cũng đều có nguồn thu dồi dào, sinh động. Thời điểm này cũng khá thích hợp cho người nào có ý định lập nghiệp hay tìm kiếm công việc mới.

Quá nhiều cơ hội tốt đến cùng lúc nên tuổi Tỵ sẽ không khỏi rối trí, nếu do dự quá bạn có thể hỏi ý kiến của những người có kinh nghiệm. Tuy nhiên cũng cần chọn lọc thông tin, đừng quá tin tưởng nghe theo mà tự chuốc lấy xui xẻo.

Thời gian tới sẽ đánh dấu những bước tiến cực kỳ mạnh mẽ, họ sẽ gặt hái những điều tuyệt vời nhất mà không ai có thể sánh bằng.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn trong năm 2022 thuộc vào "lục hợp Thái Tuế", là hiện tượng đại cát đại lợi, rất tốt cho vận thế phát triển. Có thể từ đầu năm đến nay, tuổi Thìn chưa nhìn thấy rõ tài lộc như tiên đoán.

Đừng quá lo lắng, sau Rằm tháng 4 này, tuổi Thìn sẽ đón được "cơn mưa" vàng bạc phú quý. Bất luận là sự nghiệp, tài vận hay hôn nhân đều gặp nhiều thuận lợi, may mắn, tài lộc sẽ tuôn vào túi khiến người tuổi Thìn giàu sang rủng rỉnh. Dù có gặp trở ngại sẽ luôn được quý nhân ra tay giúp đỡ. Nhìn chung, những tuổi Thìn sẽ có một năm vô lo vô nghĩ.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý là một trong những con giáp có vận trình sáng lạn nhất sau ngày Rằm tháng 4 này. Dù có gặp đôi chút khó khăn, nhưng được quý nhân giúp đỡ, Lâm cục diện tam hợp nên mọi sự tiến triển thuận lợi. Thời điểm này rất tốt cho những ai có ý định khởi nghiệp, cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, nhất định sẽ thành công. Bước sang ngày Rằm tháng 4 âm lịch, vận tài lộc của tuổi Tý chuyển biến tích cực.

Do công việc thuận lợi nên tiền lương, thưởng cũng tăng lên, các nguồn thu phụ cũng mang lại không ít lợi nhuận. Nhìn chung tình hình tài chính vững mạnh, tuổi Tý không còn thấy áp lực về chuyện tiền bạc, tiêu xài phóng khoáng hơn.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người tuổi Thân, ngày Rằm tháng 4 năm nay là ngày Lục Hợp với Tỵ. Vậy nên trong ngày này, những người tuổi Thân gặp cát lành thuận lợi.

Những người tuổi Thân thường có sự thông minh, lanh lợi nên dễ đạt được điều mình mong cầu. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng được sự ủng hộ của mọi người bởi sự nóng nảy và hiếu thắng.

Ngày Rằm tháng 4 năm nay là cơ hội cho người tuổi Thân, thu hết năng lượng từ sự tương trợ của quý nhân, con giáp này có thể bứt phá hơn nữa.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm