Cẩn thận 3 ngày tới (21, 22 và 23/12), 3 con giáp ngồi không cũng dính vận xui, lao đao nợ ngập đầu, tài lộc có dấu hiệu chững lại

Thiên Quan ngăn trở, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ chẳng thể phát triển hanh thông trong thời điểm này. Bạn thường bị cấp trên gây khó dễ, không tạo điều kiện phát huy thế mạnh nên dù cố gắng đến mấy cũng mãi giậm chân.

Đã đến lúc bạn cần nhìn nhận lại bản thân cũng như đánh giá lại môi trường làm việc của mình. Khi xác định được vấn đề nằm ở đâu, bạn cần đưa ra cách giải quyết phù hợp, không nên để tình trạng hiện tại tiếp diễn quá lâu.

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong khoảng thời gian này, người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, làm gì cũng suôn sẻ. Vận trình của con giáp này càng rực rỡ, thăng hoa bao nhiêu thì sự nghiệp của Mùi cũng sẽ phát triển, đỏ vận bấy nhiêu. Mệnh Mùi có được vía thần tài, nên công việc rất thuận lợi, dễ dàng.

Những người tuổi Mùi làm công ăn lương, dù đang gặp những hạn chế trong công việc nhưng chắc rằng sẽ bùng nổ về sau, thăng tiến vượt bậc theo từng tháng. Con giáp này sẽ có cơ hội gặp gỡ những nhân vật lớn trong lĩnh vực mà mình hoạt động, từ đó học hỏi kinh nghiệm, chuẩn bị cho sự thành công vượt bậc trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.