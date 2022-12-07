Cận kề Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp chuyển vận giàu sang, trúng số độc đắc, đụng đâu cũng hái ra tiền, lộc lá đầy tay nhiều hơn thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 03:33

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây chuyển vận giàu sang, trúng số độc đắc, đụng đâu cũng hái ra tiền, lộc lá đầy tay nhiều hơn thiên hạ kể từ Rằm tháng 11 âm lịch.

Tuổi Dần

Kể từ Rằm tháng 11 âm lịch, công việc của người tuổi Dần sẽ trở nên khá hanh thông và suôn sẻ. Bản mệnh gặp được nhiều may mắn, gặp khó khăn đến mấy cũng có thể được hóa giải. Những bạn đang tìm kiếm việc làm mới cũng sẽ nhận được tin tức tốt từ nhà tuyển dụng. Con giáp này rất nhạy bén trong việc nắm bắt thị trường nên đưa ra nhiều quyết định đầu tư chuẩn xác mang về lợi nhuận cao. 

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Bạn và đối phương gặp nhau thông qua sự giới thiệu của bạn bè nhưng nhanh chóng nhận ra được nhiều điểm tương đồng trong nhau.

Cận kề Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp chuyển vận giàu sang, trúng số độc đắc, đụng đâu cũng hái ra tiền, lộc lá đầy tay nhiều hơn thiên hạ - Ảnh 1
Kể từ Rằm tháng 11 âm lịch, công việc của người tuổi Dần sẽ trở nên khá hanh thông và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra suôn sẻ vào gần Rằm tháng 11 âm lịch. Cát Tinh nâng đỡ giúp cho mọi đường đi nước bước của người tuổi này đều “thuận buồm xuôi gió”. Đồng thời còn kịp thời phát hiện những thiệt hại nghiêm trọng trong công việc. Vì đây là đầu tháng nên con giáp này khá thoải mái trong chuyện tiền bạc, có thể nghĩ đến việc chiều chuộng bản thân một chút. 

Chuyện tình cảm có dấu hiệu khởi sắc. Nhân duyên vượng mang đến cho người độc thân nhiều cơ hội để làm quen với người khác giới. Song song đó, tình cảm vợ chồng hài hòa, viên mãn trở thành niềm mơ ước của nhiều người. 

Cận kề Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp chuyển vận giàu sang, trúng số độc đắc, đụng đâu cũng hái ra tiền, lộc lá đầy tay nhiều hơn thiên hạ - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhờ có quý nhân nâng đỡ mà mọi kế hoạch của người tuổi Mùi sẽ đều thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh con giáp này sẽ luôn có những đồng nghiệp tốt bụng giúp đỡ nên giảm thiểu được tối đa những khó khăn, thiệt hại nghiêm trọng trong quá trình xử lý công việc. Mọi quyết định đầu tư được đưa ra đúng lúc, do đó có thể đem về cho con giáp này nguồn doanh thu “khủng” giúp nâng cao nguồn tài chính một cách rõ rệt. 

Hơn thế, chuyện tình yêu giữa bạn và người ấy có nhiều điều đáng nói và những dự tính trong tương lai sắp tới cũng sẽ sớm được thực hiện. 

Cận kề Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp chuyển vận giàu sang, trúng số độc đắc, đụng đâu cũng hái ra tiền, lộc lá đầy tay nhiều hơn thiên hạ - Ảnh 3
Nhờ có quý nhân nâng đỡ mà mọi kế hoạch của người tuổi Mùi sẽ đều thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng 16h chiều hôm nay (6/12/2022), 3 con giáp được Thiên Ấn hộ mệnh, quý nhân trợ lực, sự nghiệp một bước 'nhảy vọt', tiền tiêu không hết

Trúng số độc đắc vào đúng 16h chiều hôm nay (6/12/2022), 3 con giáp được Thiên Ấn hộ mệnh, quý nhân trợ lực, sự nghiệp một bước 'nhảy vọt', tiền tiêu không hết

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Thiên Ấn hộ mệnh, quý nhân trợ lực, sự nghiệp một bước 'nhảy vọt', tiền tiêu không hết vào đúng 16h ngày 6/12/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an