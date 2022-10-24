Các con giáp nữ lchẳng thích ngồi mát ăn bát vàng, càng lớn tuổi, sự nghiệp càng hanh thông, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 22:17

Ai mà chẳng thích ngồi mát ăn bát vàng cơ chứ, và các con giáp nữ này cũng không ngoại lệ.

Tuổi Ngọ

Tuy không cầm tinh con “heo” nhưng độ lười, sức ỳ của các nàng tuổi Ngọ cũng chẳng kém phần long trọng. Biểu hiện dễ thấy nhất là họ làm việc gì cũng nhanh nhanh chóng chóng, bất chấp kết quả, chất lượng công việc ra sao. Đôi khi vì nhanh nhảu đoảng, cô nàng có phen ngượng chín mặt trước đối phương vì lỡ làm vỡ cái bát ăn cơm hay chiếc cốc uống nước.

 

Hơn thế, con giáp lười bá đạo này còn hành xử vô tư tới mức vô duyên. Cứ có việc được giao, họ nhiệt tình lắm, xắn quần xắn áo lao vào luôn, qua loa đại khái cũng được, hỏng hóc để đấy, hậu quả còn lại do người khác thu xếp dọn dẹp là xong, tự huyễn hoặc bản thân là đã thành công rồi, như thế là quá ổn rồi.

 

Trong trường hợp có ai đó chê trách bạn không đảm đang, hậu đậu, tuổi Ngọ tỉnh bơ như chưa hề có điều gì xảy ra, phản ứng lại rằng vì người đó ghét mình nên mới thế. 

 

Tuổi Tý

 

Nàng giáp này có khí chất cao quý của một người phụ nữ giàu có, không lẫn đi đâu được. Trong cuộc sống hôn nhân, phụ nữ tuổi Tý luôn gặp may mắn, hạnh phúc khi biết sử dụng vũ khí của bản thân là sự nhẹ nhàng, ngọt ngào, khiến người đàn ông của mình lúc nào cũng như bị thôi miên, sẵn sàng làm mọi thứ vì mình.

Các con giáp nữ lchẳng thích ngồi mát ăn bát vàng, càng lớn tuổi, sự nghiệp càng hanh thông, tình duyên đỏ chót - Ảnh 1
Nàng giáp này không bao giờ bị ràng buộc bởi những xiềng xích của hôn nhân, ghét làm việc nhà, chỉ thích đi theo những lý tưởng của bản thân. Tuy lười biếng nhưng được sinh ra với nhiều phước lành, nàng giáp tuổi Tý luôn tìm được một người chồng tốt yêu thương và chiều chuộng hết mực.

Công việc thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, tình duyên đỏ chót giúp nàng giáp tuổi Tý có cuộc sống khiến ai nấy đều khát khao. Càng về trung niên phụ nữ tuổi Tý càng vượng vận, phúc đức của họ hưởng đến đời con cháu cũng không hết.

Tuổi Thân

 

Trong suy nghĩ của những cô nàng tuổi Thân năng động, họ đâu phải là tuýp phụ nữ gia đình đâu mà suốt ngày gán việc nhà chồng chất. Việc động chân động tay vào sinh hoạt trong nhà là chuyện gì đó cực kỳ phiền phức đối với họ. Bởi họ đam mê sự sôi nổi, thích những cuộc tụ tập bên ngoài hơn là ở nhà. Đây cũng là một trong những con giáp lười nhất.

 

Khi buộc phải làm “gái ngoan”, tuổi Thân cũng cố gắng lắm chứ bộ. Nhưng đâu lại hoàn đó, thậm chí họ còn khiến mọi thứ rối tung rối mù lên, người theo sau lại “lĩnh đủ” hậu quả. Đây là tuýp con giáp lười nhất quả đất điển hình, không khó để nhận ra.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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