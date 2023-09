Các chuyên gia tử vi đã chỉ rõ: Trong năm 2019 top con giáp sau sẽ vượng vận tài lộc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Mão là con giáp thông minh, điềm đạm và khéo léo trong giap tiếp, đối nhân xử thế. Đây chính là lý do vì sao nếu người khác gặp phải đại họa sẽ lâm vào cảnh thân bại danh liệt ngay lập tức nhưng Mão lại bình yên vượt qua mọi bão dông.

Chăm làm việc thiện, sống biết trước biết sau nên càng về hậu vận người tuổi Dần càng vượng vận tài lộc, phúc khí đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tất cả những gì Dần có được đều dựa vào mồ hôi, nước mắt, đều đến từ nỗ lực không ngừng. Họ có quyết tâm làm giàu, tự khẳng định mình mặc cho người đời cười chê, đồng nghiệp khích bác, dè bỉu. Đến khi thành công, tài vận đỏ như son thay vì đáp trả những hằn học mình đã phải gánh chịu thì con giáp này lại rất rộng lượng mà dang tay giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khó, cơ cực hơn mình.

Chăm làm việc thiện, sống biết trước biết sau nên càng về hậu vận người tuổi Dần càng vượng vận tài lộc, phúc khí đầy nhà. Họ và gia đình chỉ việc ngồi chơi đếm tiền, vàng chất chật nhà, tiêu xài thả ga không hết.

Nếu đủ tỉnh táo, khôn ngoan để nắm bắt thời cơ Tỵ sẽ có được những thứ cả đời họ cũng không ngờ mình có thể sở hữu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

May mắn ập vào nhà tới tấp khiến Tỵ muốn nghèo cũng không được, kinh doanh một vốn bốn lời khiến ai cũng ngưỡng mộ. Vận may của Tỵ đỏ đến mức có những lúc tưởng chừng như đã thất bại hoàn toàn, đối diện với cảnh trắng tay thì họ lại lội ngược dòng, biến nguy thành an, kiếm cực nhiều tiền.

Càng về cuối năm 2019 vận số của Tỵ càng cải thiện không ngừng. Họ có trong tay cơ hội thăng quan tiến chức, tiền đổ vào túi ào ào như thác đổ. Nếu đủ tỉnh táo, khôn ngoan để nắm bắt thời cơ Tỵ sẽ có được những thứ cả đời họ cũng không ngờ mình có thể sở hữu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.