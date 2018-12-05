3 con giáp được thần tài theo chân, lộc lá đầy nhà, tiền xài thả ga trong 3 năm tới

Tâm linh - Tử vi 05/12/2018 15:26

Hiện tại có cơ cực, nghèo khổ đến mấy thì 3 năm tới top con giáp này sẽ đổi đời ngoạn mục, một bước trở thành đại gia khét tiếng.

Dù không sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng nhờ được thần tài yêu thương, quý nhân nâng đỡ 3 con giáp sau sẽ có lộc lá đầy nhà, tiêu xài thả ga trong 3 năm tới.

3 con giáp được thần tài theo chân, lộc lá đầy nhà, tiền xài thả ga trong 3 năm tới - Ảnh 1
Trong 3 năm tới, nhờ được thần tài hộ mệnh Thân sẽ bước vào cuộc sống trong mơ với sự nghiệp hanh thông, tiền chất từng đống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Là con giáp nổi tiếng khôn ngoan, nhanh nhẹn và có tham vọng nên Thân không nề hà bất cứ công việc gì, miễn kiếm tiền chân chính. Họ chăm chỉ, siêng năng lại sáng tạo nên môi trường khắc nghiệt đến mấy cũng chẳng thế làm khó Thân, càng không thể cản chân họ vươn lên làm giàu.

Trong 3 năm tới, nhờ được thần tài hộ mệnh Thân sẽ bước vào cuộc sống trong mơ với sự nghiệp hanh thông, tiền chất từng đống. Mỗi dự án, kế hoạch kinh doanh của con giáp này đều thu về khối lợi nhuận khổng lồ, muốn nghèo cũng không được.

3 con giáp được thần tài theo chân, lộc lá đầy nhà, tiền xài thả ga trong 3 năm tới - Ảnh 2
Mặc người khác chật vật Hợi vẫn cứ an nhàn hưởng phúc, hậu vận viên mãn không ai sánh bằng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp phúc đức tràn trề, may mắn hơn người. Thuở độc thân được mẹ cha bảo bọc, đến khi kết hôn lại được bạn đời nuông chiều nên chẳng phải nếm trải vất vả bao giờ. Tuy nhiên, chính vì dễ dàng có được mọi thứ, cuộc sống quá bình yên nên Hợi không hề đề phòng người xấu, sống quá cảm tính mà bị lừa gạt cả tiền bạc lẫn tình cảm.

May mắn thay, nhờ bề trên nâng đỡ những kiếp nạn của Hợi sẽ nhanh chóng trôi qua, nhường chỗ cho vận tốt theo chân. Trong 3 năm tới, mặc người khác chật vật Hợi vẫn cứ an nhàn hưởng phúc, hậu vận viên mãn không ai sánh bằng.

3 con giáp được thần tài theo chân, lộc lá đầy nhà, tiền xài thả ga trong 3 năm tới - Ảnh 3
Dậu muốn gì được nấy, tiền trong tài khoản cứ tăng ngùn ngụt từng ngày, ai cũng hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hiền lành, chịu thương chịu khó lại cư xử khéo léo nên Dậu có được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Nhờ thế, dẫu gặp phải bất trắc như thế nào Dậu vẫn có thể dễ dàng vượt qua tất cả. Thế nhưng, thay vì ỷ lại vào quý nhân Dậu nên cẩn trọng hơn trước khi đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào.

3 năm tới, Dậu sẽ bước lên bục vinh quang, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Lúc này, họ muốn gì được nấy, tiền trong tài khoản cứ tăng ngùn ngụt từng ngày, ai cũng hờn ghen.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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