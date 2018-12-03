Chỉ mặt đặt tên 3 con giáp phúc lộc song toàn, tiêu tiền khỏi nghĩ sau tuổi 35

Tâm linh - Tử vi 03/12/2018 15:51

Trước đấy càng cực khổ, nghèo khó bao nhiêu thì từ 35 tuổi trở đi 3 con giáp này sẽ phúc phần đầy nhà, giàu sang sung túc.

Cuộc đời vốn dĩ rất công bằng, bạn càng vất vả, nỗ lực bao nhiêu thì sẽ được gặt hái thành quả tương xứng với công sức mình đã bỏ ra. Vậy nên, sau tuổi 35 top con giáp sau sẽ chỉ việc ngồi chơi hốt bạc, thành công liên tiếp ập xuống đầu.

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Bước vào ngưỡng 35 cuộc đời Thân sẽ sang trang mới, tươi sáng, tốt đẹp muôn phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp khéo léo, khôn ngoan và rất cần mãn. Họ không vì khó khăn mà lùi bước, không vì trở ngại mà chùn chân. Cứ thế đường đầu với sóng gió, từng bước khẳng định mình trong sự nghiệp nên thành công đến với Thân là điều hiển nhiên.

Thuở thiếu thời cực khổ thế nào không quan trọng, bởi chỉ cần bước vào ngưỡng 35 cuộc đời Thân sẽ sang trang mới, tươi sáng, tốt đẹp muôn phần. Họ có trong tay cơ hội làm giàu, có địa vị trong xã hội và được rất nhiều người biết đến. Lúc này, việc mua nhà lầu, sắm xe sang là việc dễ như trở bàn tay với Thân.

Chỉ mặt đặt tên 3 con giáp phúc lộc song toàn, tiêu tiền khỏi nghĩ sau tuổi 35 - Ảnh 2
Mão muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, gia đình ấm êm hạnh phúc hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người sống tình cảm, khá cả tin nên Mão đã vuột mất rất nhiều cơ hội trời cho. Họ không đủ mạnh mẽ, cương quyết để giành lấy những thứ thuộc về mình. Vì cả nể, nhún nhường mà Mão phải nhận lấy thua thiệt, hao hụt tài chính không đáng có.

Thế nhưng, khi đã trưởng thành, đủ chín chắn Mão sẽ tự rút ra cho mình những kinh nghiệm quý giá về cách đối nhân xử thế, về lòng người để tỉnh táo dùng lý trí với đời. Sau tuổi 35, Mão muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, gia đình ấm êm hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Chỉ mặt đặt tên 3 con giáp phúc lộc song toàn, tiêu tiền khỏi nghĩ sau tuổi 35 - Ảnh 3
Tử vi tướng số đã chỉ rõ, từ 35 tuổi nhờ được thần tài theo chân, quý nhân giúp sức cuộc sống của Thìn sẽ đi vào quỹ đạo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp có mệnh phú quý từ khi sinh ra, cả đời không biết túng thiếu hay nghèo khó là gì. Họ làm gì cũng dễ thành công, tiền cứ chui vào túi ào ào như thác đổ. Thế nhưng, chính vì quá dễ có được mọi thứ nên Thìn ỷ lại, lười nhác và không thực sự phấn đấu vì bất cứ điều gì. Vậy nên, dù phúc lớn mệnh lớn Thìn cũng phải nhận lấy những biến cố trong đời để từ đó mạnh mẽ, trách nhiệm hơn.

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, từ 35 tuổi nhờ được thần tài theo chân, quý nhân giúp sức cuộc sống của Thìn sẽ đi vào quỹ đạo. Công việc hanh thông, sự nghiệp thăng thiến, tiền tài dư dả. Ngay cả đời sống hôn nhân của Thìn cũng thăng hoa bất ngờ, giúp họ cả đời an yên, viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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