Kỷ Hợi 2019: 3 con giáp đầu năm gặp may, giữa năm phát tài, cuối năm cực giàu

Tâm linh - Tử vi 02/12/2018 10:30

Chỉ cần bước sang năm 2019, cuộc đời của 3 con giáp sau sẽ hưng thịnh, vượng phát đến mức họ chỉ việc nằm ngửa mà ăn, đếm mãi không hết tiền.

Năm 2019 top con giáp này sẽ được thần tài chiếu cố, thần may mắn ghé thăm, sung sướng hết phần thiên hạ.

Kỷ Hợi 2019: 3 con giáp đầu năm gặp may, giữa năm phát tài, cuối năm cực giàu - Ảnh 1
Năm 2018 phải chịu không ít gian truân nhưng chỉ cần bước vào 2019 cuộc đời Mão sẽ mở sang trang khác, may mắn, tươi sáng bội phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là con giáp thông minh, điềm đạm và ôn hòa nên Mão được rất nhiều người quý mến, gầy dựng được mối quan hệ tốt đẹp. Đây chính là lý do vì sao nếu người khác lâm vào khốn khó không biết phải xoay sở thế nào thì Mão luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp sức. Vậy nên, dù vấp phải không ít thất bại, lâm vào cảnh trắng tay nhưng Mão luôn có cơ hội làm giàu, lấy lại những gì đã mất.

Năm 2018 phải chịu không ít gian truân nhưng chỉ cần bước vào 2019 cuộc đời Mão sẽ mở sang trang khác, may mắn, tươi sáng bội phần. Ngay từ đầu năm Mão đã được cấp trên cất nhắc vào vị trí cao hơn trong công việc, giữa năm thu nhập tăng đến chóng mặt, cuối năm tiền chất chật nhà, đếm mãi không hết.

Kỷ Hợi 2019: 3 con giáp đầu năm gặp may, giữa năm phát tài, cuối năm cực giàu - Ảnh 2
2019 là năm tam hợp với người tuổi Mùi nên con giáp này sẽ vạn sự như ý, triệu sự như mơ, tỷ sự bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Siêng năng, chăm chỉ lại hiểu rõ sở trường, sở đoản của mình nên Mùi đủ khôn ngoan để biết mình cần phải làm gì để khẳng định bản thân trong sự nghiệp, cuộc sống. Dẫu gia cảnh cơ cực, mẹ cha không giúp đỡ được gì nhưng Mùi không hề trách móc số phận mà luôn tự nhủ mình phấn đấu đổi đời, tự làm đại gia.

Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp với người tuổi Mùi nên con giáp này sẽ vạn sự như ý, triệu sự như mơ, tỷ sự bất ngờ. Nếu đang có ý định kinh doanh, mở rộng buôn bán hay phát triển thêm lĩnh vực khác thì đây là cơ hội nghìn năm có một để Mùi hốt hết tiền thiên hạ vào nhà.

Kỷ Hợi 2019: 3 con giáp đầu năm gặp may, giữa năm phát tài, cuối năm cực giàu - Ảnh 3
Sự hiền lành, thông minh của Hợi giúp họ có được nhiều duyên lành, tích được nhiều phúc đức  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nếu nói năm tuổi là năm xấu thì hoàn toàn không đúng bởi 2019 người tuổi Hợi chính là người may mắn nhất đời. Sự hiền lành, thông minh của Hợi giúp họ có được nhiều duyên lành, tích được nhiều phúc đức nên cả thần may mắn lẫn thần tài đều nuông chiều hết mực.

2018 Hợi sung túc bao nhiêu thì 2019 họ càng phát tài phát lộc bấy nhiêu. Chỉ cần tin vào chính mình, nỗ lực không ngừng con giáp này sẽ muốn gì được nấy, vận đỏ như son, kiếm tiền cực đỉnh khiến ai cũng thầm thán phục.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tháng cuối năm 2018, nếu người khác phải chạy vạy từng đồng để đón Tết thì 3 con giáp sau lại luôn rủng rỉnh tiền bạc, tiêu xài thả ga cũng không hết.

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