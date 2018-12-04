3 con giáp phát tài không ngừng, hậu vận viên mãn, 2019 thịnh vượng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 04/12/2018 15:14

Cực khổ bấy nhiêu đã là quá đủ, bước vào năm 2019 top con giáp sau sẽ đổi đời ngoạn mục, làm giàu nhanh chóng, tiền cứ chảy vào túi ào ào khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đúng như câu nói khổ tận cam lai, bấy lâu phải nỗ lực không ngừng, làm lụng vất vả thì giờ đây, chỉ cần bước sang năm 2019 top con giáp này sẽ được hưởng phúc đáp trời cho, giàu sang nhất xứ.

3 con giáp phát tài không ngừng, hậu vận viên mãn, 2019 thịnh vượng rực rỡ - Ảnh 1

Tháng 4/2019 Dần sẽ có cơ may đổi đời, nếu biết tận dụng chắc chắn sẽ làm nên đại sự, kiếm tiền tỷ dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Dần

Dần dù là nam hay nữ đều là người cá tính, khôn ngoan và nhạy bén chớp lấy thời cơ để vươn lên làm giàu, tự khẳng định mình. Tất cả những điều không may xảy đến bên đời Dần chẳng thế ngáng chân hay làm khó mà chỉ khiến họ thêm vững vàng, thành công hơn trong sự nghiệp.

Năm 2019 tới, người tuổi Dần sẽ may cực may, sướng cực sướng. Họ làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, các kế hoạch buôn bán, kinh doanh đều là con gà đẻ trứng vàng, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà. Đặc biệt, tháng 4/2019 Dần sẽ có cơ may đổi đời, nếu biết tận dụng chắc chắn sẽ làm nên đại sự, kiếm tiền tỷ dễ như trở bàn tay.

3 con giáp phát tài không ngừng, hậu vận viên mãn, 2019 thịnh vượng rực rỡ - Ảnh 2
Kỷ Hợi 2019 con giáp này sẽ phát tài phát lộc, tiền tài dư dả, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Hợi

Hợi là con giáp sinh ra đã may mắn hơn người, được trời ban cho nhiều phúc đức. Cuộc sống của Hợi chưa bao giờ rơi vào khốn cùng, càng không phải va chạm với đời để kiếm tiền. Họ cứ ung dung tự tại, làm túc tắc nhưng tiền chảy vào túi ào ào như thác đổ.

Thành công, sung sướng là thế nhưng Hợi không bao giờ ỷ lại, càng không lười nhác mà luôn nỗ lực để ngày một thành công hơn. Nhờ thế, Kỷ Hợi 2019 con giáp này sẽ phát tài phát lộc, tiền tài dư dả, muốn gì được nấy.

3 con giáp phát tài không ngừng, hậu vận viên mãn, 2019 thịnh vượng rực rỡ - Ảnh 3
Trong năm tới, nhờ rơi vào cục diện thiên thời, địa lợi, nhân hòa Tý sẽ làm đâu thắng đó, tiền tình mỹ mãn - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Tý

Thông minh, nhanh nhẹn lại có chí tiến thủ nên Tý chẳng cần cậy nhờ vào ai, cũng không dựa dẫm cha mẹ vẫn có thể làm chủ đời mình, tự thân lập nghiệp. Trước năm 25 Tý đã có tiền chất đầy nhà, tiêu xài thả ga cũng không hết.

Không ngủ quên trên chiến thắng, luôn khát khao chinh phục những đỉnh cao nên con giáp này ngày càng thành công, sung túc. Trong năm tới, nhờ rơi vào cục diện thiên thời, địa lợi, nhân hòa Tý sẽ làm đâu thắng đó, tiền tình mỹ mãn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Chỉ mặt đặt tên 3 con giáp phúc lộc song toàn, tiêu tiền khỏi nghĩ sau tuổi 35

Chỉ mặt đặt tên 3 con giáp phúc lộc song toàn, tiêu tiền khỏi nghĩ sau tuổi 35

Trước đấy càng cực khổ, nghèo khó bao nhiêu thì từ 35 tuổi trở đi 3 con giáp này sẽ phúc phần đầy nhà, giàu sang sung túc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có con giáp may mắn tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 56 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới