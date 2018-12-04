Từ đây đến Tết, 3 con giáp này sẽ tiền chất đầy ví, chỉ việc ngồi chơi hốt bạc, đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 04/12/2018 15:42

Dù chẳng cố công làm giàu, lười ơi là lười nhưng tiền cứ ùn ùn chảy vào nhà 3 con giáp này, khiến họ đếm mãi cũng không hết trong tháng cuối năm 2018.

Tiền rải đầy nhà, vàng chất chật két chính là phúc phần trời cho 3 con giáp sau từ đây đến Tết 2019.

Từ đây đến Tết, 3 con giáp này sẽ tiền chất đầy ví, chỉ việc ngồi chơi hốt bạc, đếm tiền sái tay - Ảnh 1
Trong tháng cuối năm nay, tài vận sẽ đeo bám Dậu không buông, khiến họ dù lười chảy thây vẫn ung dung hốt bạc, tiêu xài thả ga cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và rất cần cù. Một khi đã đặt ra mục tiêu để phấn đấu họ sẽ bất chấp tất cả để đạt được, dù đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt cũng không thành vấn đề. Dù năm 2018 tình duyên của Dậu trắc trở trăm bề, đi từ chông chênh này đến bất hạnh khác nhưng bù lại đường tài lộc của họ lại hanh thông, xán lạn không ngờ.

Trong tháng cuối năm nay, tài vận sẽ đeo bám Dậu không buông, khiến họ dù lười chảy thây vẫn ung dung hốt bạc, tiêu xài thả ga cũng không hết. Sang năm 2019, Dậu càng sang giàu sung túc, ai thấy cũng hờn ghen.

Từ đây đến Tết, 3 con giáp này sẽ tiền chất đầy ví, chỉ việc ngồi chơi hốt bạc, đếm tiền sái tay - Ảnh 2
Càng về cuối năm Thìn càng may mắn, an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Phú quý đầy nhà, vận đỏ như son chính là vận số của Thìn trong tháng cuối năm 2018. Mọi kế hoạch buôn bán, kinh doanh và những dự án Thìn nhúng tay vào làm đều đạt được lợi nhuận khổng lồ, khiến họ dù có khổ đến mấy cũng thành đại gia, giàu sang hơn người.

Càng về cuối năm Thìn càng may mắn, an nhàn. Khoản lương, thưởng mà Thìn có được khiến bất cứ ai nghe đến đều giật mình vì độ khủng của nọ. Đây cũng là thời gian Thìn có thể thoải mái du lịch nước ngoài hay nghỉ ngơi thả ga sau một năm dài miệt mài làm việc.

Từ đây đến Tết, 3 con giáp này sẽ tiền chất đầy ví, chỉ việc ngồi chơi hốt bạc, đếm tiền sái tay - Ảnh 3
Trong khi người khác phải chật vật, chạy vạy từng đồng để tiêu Tết thì Hợi lại thảnh thơi vui chơi, hưởng thụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Phúc khí đầy mình, vận đỏ như son gần như đã là số mệnh cả đời của người tuổi Hợi chứ không riêng tháng cuối năm nay. Tuy nhiên, nhờ cát tinh chiếu mệnh, thần tài thương yêu nên Hợi đã giàu lại càng sang, đã may mắn lại càng thành công, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Trong khi người khác phải chật vật, chạy vạy từng đồng để tiêu Tết thì Hợi lại thảnh thơi vui chơi, hưởng thụ thành quả lao động của mình. Tiền chất chật ví, ung dung sống an nhàn chính là tương lai gần của con giáp này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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