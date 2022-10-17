Các cặp vợ chồng đến với nhau là xui xẻo đeo bám trái ngược với cặp vợ chồng nào đến với nhau là may mắn trời ban?

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 11:05

Người cần một đối tác mềm mỏng biết chế ngự cái tôi xuống để gia đạo yên ấm, thuận hòa, do đó, nếu tìm được một con giáp khác thì dễ có được hạnh phúc bền lâu hơn.

Các cặp cùng tuổi đến với nhau thì xui xẻo tận mạng

Cùng tuổi Thìn

Đứng về mặt phong thủy, Thìn là hành Thổ, thuộc dương, 2 người tuổi Thìn lấy nhau thì dương khí quá thịnh, gia đình khó tránh khỏi xung đột.

Hơn nữa xét về tính cách, Thìn đa số đều là người có cá tính mạnh lại tham vọng, cái tôi trong mình rất lớn, đôi lúc sẽ bị biến thành sự ương bướng, cúng đầu, bảo thủ.

Nếu 2 người cùng có xu hướng tính cách như vậy ở với nhau khó mà đạt được sự hòa hợp. Chưa kể, ai cũng mang tư tưởng là người thống trị, đứng đầu nên là nam tuổi Thìn rất dễ gia trưởng, là nữ cũng không muốn chịu bị chỉ huy, lép vế.

Nhìn chung không ai chịu nhường ai, mối quan hệ sẽ ngày càng căng thẳng, cãi vã, tranh chấp là điều khó tránh. Người tuổi Thìn cần một đối tác mềm mỏng biết chế ngự cái tôi xuống để gia đạo yên ấm, thuận hòa, do đó, nếu tìm được một con giáp khác thì dễ có được hạnh phúc bền lâu hơn.

Cùng tuổi Ngọ

Trời sinh người tuổi Ngọ hầu hết đều là những người độc lập, yêu tự do, có nhiệt huyết, dường như không bao giờ thỏa mãn với những gì họ đã đạt được.

Với trí tuệ và một chút máu phiêu lưu của mình, cuộc sống của họ thường rất sôi động và nhiều màu sắc. Trên khía cạnh phong thủy, Ngọ là Hỏa, thuộc dương, trong nhà có 2 Ngọ thì hỏa khí bừng bừng, rất dễ xung sát.

Các cặp vợ chồng đến với nhau là xui xẻo đeo bám trái ngược với cặp vợ chồng nào đến với nhau là may mắn trời ban? - Ảnh 1
Ngoài ra, người tuổi Ngọ thường có nhịp sinh học và lịch làm việc khá đặc biệt. Họ coi công việc là lẽ sống và làm việc không biết mệt mỏi. Nếu cùng làm đối tác, có thể đây là điều tuyệt vời họ sẽ dễ dàng cùng nhau phá tan những giới hạn, cống hiến hết mình và tạo dựng được một sự nghiệp lừng lẫy.

Nhưng nếu là vợ chồng mà cùng lao vào công việc không kể ngày đêm, chưa kể bản tính thích phiêu lưu và tự do, 2 người tuổi Ngọ hầu như sẽ chẳng quan tâm gì đến gia đình, con cái. Điều này sẽ khó tránh khỏi những mâu thuẫn, cãi vã, lục đục.

Người tuổi Ngọ cần một bạn đời biết thông cảm, coi việc chăm sóc nhà cửa và con cái là trên hết, có như vậy thì cuộc sống mới đạt được sự viên mãn dài lâu.

Các cặp cùng tuổi đến với nhau là may mắn

Cùng tuổi Thìn

Hai tuổi Thìn kết hợp với nhau có nghĩa là sự tổng hợp của may mắn, trí tuệ và lòng dũng cảm. May mắn rất hay gõ cửa ghé thăm người tuổi Rồng, cả trong tình yêu, tài chính và công việc. Có rất nhiều việc hai người cùng con giáp này có thể kết hợp với nhau để tạo thành một tập thể vững mạnh.

Họ hợp làm kinh tế, tài chính dồi dào no đủ, hơn người khác nhiều lần nhưng gia đình ít khi hòa thuận ấm êm là do cặp đôi này cứng đầu và khó bảo như nhau. Rất may là họ giải quyết mâu thuẫn rất nhanh chóng và nhẹ nhàng.

Tuổi Thìn ít khi thù hận bởi họ tìm thấy nhiều điều thú vị đáng dành thời gian hơn. Nếu hai người cầm tinh con Rồng sống chung trong một ngôi nhà thì việc nhà đôi khi bị xem nhẹ bởi cả hai đều thích đi chơi, thích giao lưu bạn bè và theo đuổi những mạo hiểm mới trong cuộc sống.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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