Cảnh báo 3 con giáp xui xẻo giữa tháng 10 dương lịch này?

Tình hình tài chính của người tuổi Thìn không quá tươi sáng, dù kiếm được thì cũng tiêu nhiều hoặc dùng cho mục đích đầu tư nhưng thiếu hiệu quả. Do đó bạn chớ nên chủ quan trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc.

Đây là tháng bạn không nên bất chấp để đầu tư mới hay triển khai kinh doanh, những trò cá cược đỏ đen càng nên tránh. Có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không thể lường hết được, bạn chớ nên đánh giá chủ quan bất cứ điều gì.

Vận may tiền bạc trong tháng không nhiều, bạn nên tiết chế, chờ đợi thời cơ chín muồi. Hãy chuẩn bị chu đáo mọi bước trước khi tiến hành bất cứ việc gì, như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Ngoài ra, thời gian này bạn cũng nên tránh cho vay mượn. Tiền bạc không phân minh có thể làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ, thậm chí khiến người quen trở mặt.

Tuổi Tý



Tý tâm trạng bất ổn, chuyện hôn nhân không như ý cũng vì người bạn đời ham vui, cờ bạc khiến bạn mất hết tiền của lại mất cả niềm tin. Tình yêu cảm thấy không được ổn định, bạn thất vọng vì đã hi vọng quá nhiều. Tinh thần xuống dốc làm cho con giáp này làm ăn không được tốt, mệt mỏi quá độ, bệnh tật liên miên.

Tình hình tài chính không ổn đã đành, công việc cũng bị tâm lý làm ảnh hưởng. Bạn nên xem lại bản thân mình cũng như xem lại mối quan hệ này nhé. Nếu quá mệt mỏi thì hãy dừng lại một thời gian để suy nghĩ kĩ càng hơn.

Tuổi Tuất

Công việc bất thuận kéo theo tài lộc của người tuổi Tuất cũng giảm sút. Con giáp này phải chịu nhiều áp lực cùng lúc nên khó tránh khỏi cảm giác muốn buông xuôi, nhưng càng như vậy thì con đường làm giàu càng hẹp lại.

Tình hình kinh doanh, buôn bán trong tháng không mấy khả quan. Tuy có thời điểm doanh thu đạt được cao hơn so với bình thường, nhưng tần suất này thấp, không đáng kể.

Kinh doanh hay đầu tư nên nhìn về lâu về dài, đừng chỉ chạy theo cái lợi trước mắt mà bất chấp tất cả. Bạn cũng không nên vội vàng tin tưởng vào những lời chào mời, rủ rê bùi tai mà dễ dàng vung tiền ra, đó có thể là cái bẫy ngọt ngào chỉ đợi bạn sa vào.

Các chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng chớ nên xem nhẹ, nhiều khoản nhỏ tích lại thành khoản lớn, bản mệnh cần phải “liệu cơm gắp mắm”, tính toán nhiều hơn.

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