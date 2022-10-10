Người tuổi Mão khó tìm được người phù hợp với mình, bởi họ luôn cảm thấy giữa hai người có rất nhiều suy nghĩ không phù hợp.

Trên thực tế, mỗi khi quyết định đến với ai, họ đều rất chân thành, họ rất cố gắng để thấu hiểu đối tượng của mình. Vậy nhưng dần dần, sau khi đôi bên đã hiểu thêm nhiều điều về nhau, họ lại cảm thấy người ta có quá nhiều quan điểm khó thống nhất. Tuổi Mão là con giáp không thích bị ràng buộc, có tính tình phóng khoáng, thích xã giao, thế nhưng tình yêu là ích kỷ, nếu như nửa kia của họ lúc nào cũng tìm cách ràng buộc họ, hạn chế sự tự do của mình, họ sẽ cảm thấy rất ngột ngạt và mệt mỏi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính nhất mà họ thường chọn chia tay với nửa kia, cho dù đôi bên có yêu thương nhau đến mấy.

Những người tuổi Tý thường rất thông minh và nhạy bén. Bạn sống khá độc lập với khả năng làm giàu bằng chính sức mình mà không dựa vào dẫm ai. Nhưng ngược với bề ngoài mạnh mẽ, người tuổi Tý lại khá yếu đuối trong chuyện tình cảm. Nếu trên thương trường bạn “cứng” bao nhiêu, thì trong tình cảm, bạn “mềm” bấy nhiêu, thậm chí là yêu mù quáng.

Thực ra, tự bạn đang làm khổ bạn bằng những suy nghĩ phức tạp, tiêu cực, rối rắm mà thôi. Đôi khi, chuyện chẳng có gì, nhưng bạn lại làm nó to lớn và nghiêm trọng.

Đó là nguyên nhân khiến tuổi Tý không êm đềm trong chuyện tình cảm và phải trải qua vài lần kết hôn.

Tuổi Tị

Dù có yêu thương nhau đến mấy, người tuổi Tị cũng rất dễ rơi vào trạng thái tranh cãi khi ở bên nửa kia của mình. Thực chất, con giáp này là một người khá nóng tính, họ coi trọng tự do cá nhân nên rất ghét những ai can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình.



Nếu như đến một ngày nào đó, họ phát hiện ra nửa kia của mình luôn âm thầm theo dõi mình hoặc lúc nào cũng quản thúc mình thì họ sẽ cảm thấy rất khó chịu.



Thường thì sau khi phát hiện ra điều ấy, con giáp đường tình trắc trở này sẽ cãi nhau những trận rất lớn với nửa kia, đồng thời nhắc đi nhắc lại những lời ấy tựa như lời cảnh cáo.



Dần dần, họ trở thành con giáp thích chiến tranh lạnh, khiến quan hệ của hai người sẽ trở nên căng thẳng hơn, cuối cùng quyết định chia tay trong hòa bình để không tiếp tục tổn thương nhau.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!