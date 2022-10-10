Con giáp nào không bao giờ tiết kiệm tiền trong khoản ăn uống, bữa ăn xa xỉ là động lực gia tăng thu nhập?

Người tuổi Tý được xem là con giáp thích ăn sang mồm vì họ sẵn sàng chi tiền mua món đồ ăn có giá cao trong khi người khác vì tiếc tiền mà không dám nghĩ tới việc này. Thực tế là sở thích ăn những món đồ đắt đỏ để thỏa mãn cảm xúc của chính họ chứ không hẳn vì món đó quá ngon. Con giáp tuổi Tý khá hình thức, nếu có đủ tiền và điều kiện để thưởng thức đồ ăn đắt nhất thế giới thì chắc chắn họ sẽ thực hiện ngay không ngần ngại hay suy nghĩ quá lâu. Thậm chí có không ít người thắc mắc tại sao có những người tuổi Tý lại có xu hướng lãng phí rất nhiều tiền cho các sản phẩm xa xỉ trong khi công dụng, tác dụng trên thực tế của đồ ăn đó không gấp nhiều lần như giá tiền để có được nó. Đơn giản chỉ là họ muốn thể hiện đẳng cấp của mình khi mà những nhu cầu cơ bản của họ đã được thỏa mãn. Thậm chí, có những người "đua đòi" chỉ vì thỏa mãn cảm xúc nhất thời mà thẳng tay chi tiền để rồi sau đó tự gánh nợ về mình. Trong một nghiên cứu của Viện Công nghệ California (Caltech) và Đại học Stanford, chỉ ra rằng, mọi người đánh giá loại rượu được gắn mác giá cao hơn là ngon hơn là vì họ thích trải nghiệm uống rượu đắt tiền nhiều hơn. Chính trải nghiệm đó mới thực sự đắt giá chứ không phải giá trị thực của chai rượu. Nên thậm chí một chai rượu tương tự với giá rẻ hơn lại không mang cho họ cảm nhận tốt như thế.

Khác với tuổi Thìn, thì người tuổi Tị lại khá quan trọng hình thức món ăn, ngon dở, đắt rẻ chưa cần biết, chỉ cần thấy đẹp trước đã. Vì thế họ có thể mất hàng giờ trong bếp chỉ để trang trí một món ăn cầu kỳ.

Họ cũng là con giáp sang mồm, khi đi ăn cũng phải gọi những món đắt đỏ để thưởng thức, họ cũng sử dụng rượu ngoại để thể hiện đẳng cấp của mình.

Mỗi tháng con giáp này thường chi một khoản lớn trong ăn uống, sự tốn kém này không là gì so với việc họ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Trong khi những người khác không quá quan trọng đồ ăn là gì, miễn là đảm bảo đủ chất cho một ngày là đủ thì đồ ăn của con giáp tuổi Thìn thì cầu kỳ và họ đặt ra yêu cầu khá cụ thể với những gì mình muốn. Đó là lý do những bữa ăn của con giáp tuổi Thìn có rất nhiều món với đủ vị khác nhau.



Thậm chí, họ khó tính trong việc ăn uống đến nỗi nếu một bữa ăn không thỏa mãn những yêu cầu của họ là con giáp tuổi Thìn không thấy ngon miệng nữa và không muốn ăn.



Có thể nói, mong muốn thưởng thức những bữa ăn xa xỉ có tiêu chuẩn quốc tế là động lực cho con giáp tuổi Thìn nỗ lực gia tăng thu nhập. Họ cố gắng kiếm tiền để thỏa mãn cuộc sống mà mình mong muốn chứ không chịu an phận.



Khi tìm hiểu thông tin về những lá vàng dát mỏng, phủ lên những món ăn đắt tiền như gan ngỗng, cá ngừ đại dương, trứng cá carvia... mà giới nhà giàu và siêu giàu trên thế giới được thưởng thức là ngay lập tức họ mơ về một ngày mình kiếm được đủ tiền để được ăn hết những món ăn này.

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