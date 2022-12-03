Bước vào tuần 5/12 đến 11/12, Thần Tài quý nhân tề tựu, 3 con giáp bội thu hỷ sự, công danh sự nghiệp thăng tiến, hết nợ hứng vàng

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 22:49

Đây là 3 con giáp có tuần mới thuận buồm xuôi gió, tài lộc dồi dào, hứa hẹn đầy thuận lợi.

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngựa đã thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến trong tuần mới, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao.

Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Bước vào tuần 5/12 đến 11/12, Thần Tài quý nhân tề tựu, 3 con giáp bội thu hỷ sự, công danh sự nghiệp thăng tiến, hết nợ hứng vàng - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất khi bước vào tuần mới được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, vận kim tiền của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn.

Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những người tuổi Tuất sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hồng phát, phát triển, không ngừng.

Bước vào tuần 5/12 đến 11/12, Thần Tài quý nhân tề tựu, 3 con giáp bội thu hỷ sự, công danh sự nghiệp thăng tiến, hết nợ hứng vàng - Ảnh 2
Người tuổi Tuất khi bước vào tuần mới được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi bản tính kiên định, năng động. Họ còn có tính cách đáng ghen tỵ đó là làm việc gì cũng ngay thẳng, tính cách khoáng đạt, hào sảng nên được nhiều quý nhân để ý.

Trong tuần mới, con giáp tuổi Mùi nhận được sự trợ giúp không ít của các quý nhân, giúp họ phát triển vững vàng hơn. Cùng với đó, cuộc sống gia đình cũng ngày càng êm ấm, thuận hòa, mọi sự khá suôn sẻ, thường được quý nhân giúp đỡ.

Trong tuần mới, con giáp này sẽ có vận trình khả quan, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, một đường thẳng tiến mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Bước vào tuần 5/12 đến 11/12, Thần Tài quý nhân tề tựu, 3 con giáp bội thu hỷ sự, công danh sự nghiệp thăng tiến, hết nợ hứng vàng - Ảnh 3
Trong tuần mới, con giáp tuổi Mùi sẽ có vận trình khả quan, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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