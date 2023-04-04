Bước sang rằm tháng 2 Âm lịch, 4 con giáp thoát khỏi biển khổ, CUỘC SỐNG NỞ HOA, chỉ số vận may tăng lên ngút trời, 'phú quý vinh hoa' kéo đến liền tay

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão không chỉ có cá tính riêng mà còn rất trầm ổn, kiên định. Họ là người xuất chúng về mọi mặt và sẽ không bao giờ bị người khác so sánh, hiềm tỵ.

Tầm nhìn của người tuổi này cũng sẽ mở rộng, thông suốt hơn, kịp thời nhận rõ các khó khăn để khắc phục. Vì vậy, hạnh phúc của họ sẽ tăng lên từng ngày.

Rằm tháng 2 Âm lịch sẽ mở ra cơ hội tốt cho con giáp tuổi Mão, mọi việc hanh thông và gặp gỡ được quý nhân, nhận được sự giúp đỡ quan trọng để nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình.

Con giáp này cũng nhận được sự quan tâm từ người khác. Điều này tạo cho họ thêm động lực và sức mạnh để vượt qua khó khăn, đạt được thành công. Cuộc sống của họ cũng ngày càng được cải thiện.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, đầu năm nay đối với những người tuổi Tuất thì đầu năm không mấy suôn sẻ. Trong sự nghiệp và cuộc sống của con giáp này thỉnh thoảng lại gặp phải một vài kẻ tiểu nhân.

Điều này có thể khiến con đường phát triển của họ có đôi chút gập ghềnh. Nhưng may mắn là tầm nhìn của người tuổi Tuất ngày càng rộng mở và tinh tế hơn.



Sang rằm tháng 2 Âm lịch, con giáp tuổi Tuất sẽ xoay chuyển thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này thể giải quyết các vấn đề một cách suôn sẻ, vì vậy công việc khó khăn trong năm nay sẽ chỉ dừng ở đầu năm, đến cuối năm 2023, con giáp tuổi Tuất sẽ xoay chuyển thuận lợi.

Những người này sẽ gặp được quý nhân và khiến cho việc trở nên dễ dàng hơn. Họ sẽ không dễ bị hao tổn tài sản, có thể tiếp tục thăng tiến, đổi đời, năm nay coi như thành công "nở muộn".

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dần rất sáng suốt và đủ can đảm. Họ khá tích cực và tự tin trong việc phát triển sự nghiệp. Con giáp này đã có 1 tháng không được suôn sẻ, gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Nhưng sự nỗ lực của họ không hề vô ích mà "nở muộn" vào rằm tháng 2 Âm lịch.

Vào rằm tháng 2 Âm lịch, con giáp tuổi Dần không chỉ đạt được mục tiêu của mình mà còn xua đuổi mọi điều không vừa ý trong cuộc sống.

Vào rằm tháng 2 Âm lịch, con giáp tuổi Dần đạt được mục tiêu của mình. Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù giai đoạn này mọi việc không suôn sẻ như mong muốn nhưng chỉ cần họ không từ bỏ, tiếp tục cố gắng thì "quả ngọt" sẽ đợi họ họ phía sau. Trong nửa cuối năm nay, con giáp tuổi Dần không chỉ đạt được mục tiêu của mình mà còn xua đuổi mọi điều không vừa ý trong cuộc sống, hướng tới thành công và hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Trong năm Quý Mão 2023, tử vi tuổi Hợi nhìn chung sẽ có những thay đổi đáng chú ý trong công việc. Bố cục Thiên can năm là Quý Thủy tọa Mão Mộc tức Kiếp Tài tương sinh Thiên Quan. Cung mệnh có quý nhân tam hợp che chở, có cơ hội tỏa sáng, được hưởng phần thưởng đã mong đợi từ lâu.

Đồng thời, nhờ bản tính trung thực, điềm tĩnh nên người tuổi Hợi cũng dần dần cải thiện được vận may nhưng nhớ là cần cố gắng nỗ lực hơn nữa, đừng hài lòng bởi những giá trị tức thời. Khi đó, những thay đổi trong cuộc sống và công việc sẽ đi theo chiều hướng tích cực, tươi sáng nhất. Đặc biệt khi bước sang rằm tháng 2, tuổi Hợi được xem là con giáp có cơ hội thành công nhất trong quyết định đổi việc, chuyển việc.

Bản thân con giáp này cũng là người tương đối chủ động, có định hướng tương đối rõ ràng, cụ thể. Khi đã vạch ra mục tiêu của mình, họ thường sẽ lên kế hoạch chi tiết, tranh thủ thời cơ và chớp lấy cơ hội. Những người đã có ý định thay đổi công việc sẽ nói lời chào tạm biệt với một cuộc sống bình dị, đơn giản và bình thường như trước đây. Chờ đợi họ chính là một cuộc sống tích cực, sôi động hơn với nhiều điều cần khám phá và những ý tưởng mới lạ, sáng tạo.

Năm 2023 bản mệnh tuổi Hợi sẽ trở nên mạnh dạn hơn, quyết đoán hơn. Ảnh minh họa: Internet

Rằm tháng 2, bản mệnh sẽ trở nên mạnh dạn hơn, quyết đoán hơn, dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để có thể đương đầu với những thử thách ở phía trước. Điều này giúp họ khám phá ra những phương diện, kỹ năng cùng với các khía cạnh mới của bản thân. Với một vị trí một mức lương mới sẽ làm cho con giáp này cảm thấy hài lòng hơn, có được những khởi đầu mới mẻ và đa dạng hơn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.