Trong 3 ngày tới (5/3- 8/3): top con giáp chiêu tài lộc, phúc khí tăng vọt nhờ THẦN TÀI GHÉ NHÀ, CÓ CĂN PHÚ QUÝ giúp 'LÀM ĂN PHÁT ĐẠT'

Những người cầm tinh con Lợn vừa sinh đã có số mệnh “hút Tài” nên dễ thành công hơn những người. Tử vi tháng 4 có nói, 3 ngày tới đây là thời điểm người tuổi Hợi làm ăn phát tài phát lộc, đặc biệt là người tuổi Hợi sinh năm 1983 và 1959.

Khác hẳn với vận xui mà những con giáp khác phải chịu đựng, bạn lại nhận được khá nhiều vận may, tài lộc cứ ào ào đổ vào túi. Trong 2 tháng tới, người tuổi Hợi sẽ nhận được cơ hội làm ăn hoặc việc làm thêm giúp tiền bạc lúc nào cũng đầy ví.

Vận trình công việc của tuổi Sửu trong 3 ngày tới diễn ra khá tốt -Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày nhận định vận trình công việc của tuổi Sửu trong 3 ngày tới diễn ra khá tốt. Con giáp này làm việc với nhiều cảm hứng nên gặp vấn đề gì cũng có thể giải quyết một cách nhanh chóng. Mọi việc được hoàn thành hiệu quả nên tuổi Sửu được cấp trên khen ngợi.

Tài vận: Vận trình tài lộc nhìn chung khá tốt. Hãy tập tiết kiệm từ số tiền nhỏ, nếu thói quen nhỏ này mà duy trì trong thời gian dài sẽ khiến bạn phải bất ngờ và điều này cũng giúp bạn chi tiêu một cách hợp lý hơn.

Tình cảm: Vận trình tình duyên ngọt ngào. Tuổi Sửu và người ấy sẽ có một buổi hẹn hò vui vẻ và lãng mạn. Hãy chọn một địa điểm thật đẹp và làm nửa kia bất ngờ. Chỉ cần những điều đơn giản mà chân thành thế này cũng giúp mối quan hệ của hai người trở nên bền chặt, khăng khít hơn

Tử vi tuổi Dậu

Bắt đầu từ ngày mai là một ngày hạnh phúc đối với người tuổi Dậu -Ảnh minh họa: Internet

Tháng 4 này Kim sinh Thủy cho thấy bắt đầu từ ngày mai là một ngày hạnh phúc đối với người tuổi Dậu. Với người độc thân, tình cảm đến bất ngờ và tiến triển nhanh chóng đến mức chính bạn cũng ngạc nhiên. Đối phương khiến cho bạn chẳng thể nghĩ được đến chuyện gì khác ngoài tình yêu.

Với các cặp vợ chồng, tình cảm đôi bên càng ngày càng thêm nồng nàn. Hai người đang dần trở nên trưởng thành hơn, có trách nhiệm với bản thân và đối phương. Niềm hạnh phúc này cũng là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày.

Thiên Tài đem tới cơ hội hái ra tiền cho bản mệnh. Người luôn chăm chỉ dành thời gian làm thêm ắt sẽ nhận được một khoản tiền lương xứng đáng. Trong khi đó, một vài người may mắn còn có một túi tiền rủng rỉnh chỉ nhờ vào vận may của mình.

***Bài viết chỉ mang tính tham khải và chiêm nghiệm