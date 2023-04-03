Tử vi tuần mới (3/4 - 9/4): tuổi Dậu có vận khí khởi sắc, vận may ngập tràn, tuổi Thân cần chú ý sức khỏe, tuổi Hợi ngày càng giàu có

Dậu chân thành, chăm chỉ, luôn nỗ lực không ngừng để có được thành công, để có được cuộc sống tốt đẹp nhất.

Trong công việc, con đường thăng tiến của Dậu cũng ngày càng rộng mở. Nếu nắm bắt cơ hội đến với mình, con giáp này kiếm tiền nhiều như nước, cuộc sống ngày càng khởi sắc. Dậu dám nghĩ dám làm, dũng cảm và tháo vát, Dậu sẽ có thể đi bất cứ đâu và kiếm được nhiều tiền.

Tử vi tuần mới (3/4 - 9/4) cho biết Dậu có vận khí khởi sắc, vận may ngập tràn, phúc khí dồi dào nên rất may mắn trong việc kiếm tiền, cầu tài, tích lũy được không ít tiền bạc, tài sản.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới (3/4 - 9/4), tuổi Thân cần chú ý sức khỏe, nhất là từ vấn đề sinh hoạt. Vẫn biết công việc là quan trọng, nhưng cần chú ý thay đổi thời tiết và các dấu hiệu suy nhược để bảo toàn, tránh làm việc quá sức.

Tình duyên tuổi Thân thời điểm tới đây sẽ gặp nhiều bất lợi do hai người chưa thực sự thấu hiểu nhau. Bạn cần giao tiếp và mở lòng nhiều hơn, cũng đừng trông đợi quá mức vô lý ở đối phương.

Tử vi tuần mới (3/4 - 9/4), tuổi Thân cần chú ý sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất dễ hòa đồng, bản tính luôn thích tự do. Họ không có thái độ cực đoan trong nhiều việc nên áp lực nội tâm không quá lớn.

Con giáp này có năng lực để bản thân phát triển nhanh. Họ tích cực làm việc và giúp gia đình làm ăn phát đạt. Cùng với tâm lý vững vàng, tinh thần thoải mái nên khi về già, con giáp tuổi Hợi sẽ có cuộc sống thoải mái, không phải chịu áp lực gì.

Tử vi tuần mới (3/4 - 9/4), người tuổi Hợi ngày càng giàu có. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (3/4 - 9/4), người tuổi Hợi ngày càng giàu có, gặp nhiều may mắn và dành phần còn lại của cuộc đời mình sống trong niềm vui, hạnh phúc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!