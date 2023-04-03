Thần tài gõ cửa nhà 3 con giáp này trong dịp lễ 30/4 - 1/5 TIỀN BẠC RỦNG RỈNH, sức khỏe dồi dào, THẦN TÌNH DUYÊN cũng tìm đến cửa

Người tuổi Mão tính tình ôn hòa, mềm mỏng, ưa chuộng hòa bình, không thích cãi vã. Người tuổi này có cử chỉ, lời nói đều nhã nhặn, thanh lịch.

Từ đầu tháng 4, con giáp tuổi Mão bước vào cuộc chơi mới với tinh thần đầy hứng khởi. Họ được sao tốt chiếu mệnh, bất kể trong công việc hay tình cảm đều gặp may mắn.

Tuy vậy, có thể bạn không biết rằng con giáp này rất mạnh mẽ, kiên định, bất di bất dịch. Khi đã quyết định làm bất cứ điều gì, họ sẽ cố gắng hết sức để làm đến cùng chứ không dễ dàng bỏ cuộc.

Bước sang tháng 5, người tuổi Mão có sự nghiệp vững chắc, đạt tới thành công trên con đường công danh. Con giáp này nỗ lực hết sức, hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Con giáp này cũng ký được được những hợp đồng lớn, thu về nguồn lợi không nhỏ. Những người buôn bán nhỏ cũng đông khách, hàng hóa bán chạy hơn trước. Khi cơ hội đến với mình, con giáp này chớ nên chần chừ. Việc nắm bắt cơ hội và nỗ lực là hết sức quan trọng.

Tử Tý

ớc lễ, Tuổi Tý gặp may về đường tài lộc, bạn có thể trúng số hoặc nhận được một khoản tiền nào đó - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 4 dự đoán công việc của tuổi Tý khá tốt. Con giáp này luôn chủ động với công việc của mình nên nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ trong ngày. Song, bản mệnh khá tự tin về khả năng quản lý công việc của mình nên chẳng có lý do gì có thể khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng cao rõ rệt. Trước lễ, Tuổi Tý gặp may về đường tài lộc, bạn có thể trúng số hoặc nhận được một khoản tiền nào đó. Con giáp này có thể tha hồ mua sắm những món đồ mà bản thân mình yêu thích trong kì nghỉ

Tình cảm: Vận trình tình duyên có chút biến động, bạn phát hiện người ấy trò chuyện thân thiết với một người khác, tần suất lại nhiều hơn cả thời gian dành cho bạn. Tốt nhất là ngày hôm nay bạn không nên nhận bất cứ cuộc gọi nào từ người ấy, ở một mình cho tinh thần ổn định rồi mới nghe đối phương giải thích.

Tuổi Tỵ

Trong kì nghỉ, tuổi Tỵ có thể được giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 4 Mộc sinh Hỏa là dấu hiệu tốt lành trên phương diện xã giao của người tuổi Tị. Bạn có tính cách chân thành và cởi mở nên được nhiều người yêu mến. Thậm chí, quý nhân của bạn sẽ xuất hiện và giúp đỡ bạn rất nhiều trên phương diện sự nghiệp.

Người độc thân cũng nhận được sự quan tâm và yêu mến của người khác trong dịp nghỉ lễ. Trong kì nghỉ, tuổi Tỵ có thể được giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Vì thế, hãy mở lòng trò chuyện với đối phương, có thể đó chính là người bạn chờ đợi đã lâu.

Ngày đầu đi làm lại sau lễ , con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần và Tài Thần đều xuất hiện ở hướng Tây Nam.

***Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm & tham khảo