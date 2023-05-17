Bước sang đầu tháng 4 âm lịch: 3 con giáp gặp nhiều điều may, mọi sự như ý, vạn sự cát tường

Tâm linh - Tử vi 17/05/2023 18:22

Sang đầu tháng 4 âm lịch, 3 con giáp được dự đoán gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng nên làm ăn phát đạt, thu hái bộn tiền.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tài giỏi, năng động, giàu nhiệt huyết. Họ là người tự lập, tự chủ và thường tự tay làm tất cả mọi việc. Không những thế, người cầm tinh con ngựa thường nhạy cảm, nhạy bén với thời cơ. Họ luôn tìm ra cơ hội cho bản thân mình để có thể thăng tiến nhanh chóng.

Trong thời gian qua, người tuổi Ngọ từng gặp một vài sự cố trong công việc. Tuy nhiên, những khó khăn, trắc trở đó không khiến con giáp này nản lòng, nhụt chí. Bước sang đầu tháng 4 âm lịch, vận xui qua đi, con giáp tuổi Ngọ đón những điều may mắn, tài lộc tăng vọt, vạn sự như ý. Con giáp này ra cửa gặp quý nhân, được tạo thêm cơ hội để thành công trong công việc. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng mưa thuận gió hòa, tìm được đầu ra cho sản phẩm. Làm việc tích cực, tận tâm, con giáp này sẽ thu về thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Bước sang đầu tháng 4 âm lịch: 3 con giáp gặp nhiều điều may, mọi sự như ý, vạn sự cát tường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu có vận số khá về tài lộc trong đầu tháng 4 âm lịch. Họ thường sinh trưởng trong những gia đình thuận hòa, anh chị em yêu thương, giúp đỡ nhau. Không những thế, con giáp này cũng rất tốt bụng, biết cảm thông, đồng cảm với người khác. 

Khi thấy người khác gặp khó khăn, người tuổi Dậu sẵn sàng giúp đỡ mà không nề hà hay toan tính thiệt hơn. Con giáp này có vận may liên tục gõ cửa nhà. Họ được biết đến với tài năng xuất chúng, biết tính toán và lên kế hoạch. Vì vậy, nếu nắm bắt cơ hội tốt, người tuổi Dậu sẽ từng bước đạt được những thành công. Họ gặp được những bạn làm ăn tin cậy, có thể cùng tham gia các dự án và thu về thành quả. Họ đạt nhiều thành công trong sự nghiệp, thu nhập tăng vọt, tiền tiêu chẳng hết.

Bước sang đầu tháng 4 âm lịch: 3 con giáp gặp nhiều điều may, mọi sự như ý, vạn sự cát tường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, lanh lợi và nhanh trí. Họ biết học hỏi kinh nghiệm qua những thất bại và không ngại cạnh tranh. Con giáp này thích nghi tốt với hoàn cảnh. Dù gặp khó khăn, thử thách nhưng họ vẫn không ngừng vươn lên và tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Trong công việc, họ tận tụy, có trách nhiệm nên được đồng nghiệp nể trọng, cấp trên yêu mến.

Tử vi dự đoán, sang đầu tháng 4 âm lịch, người tuổi thân có vận khí hưng vượng, sự nghiệp hanh thông, của cải tăng lên nhanh chóng. Họ nhận được thêm cơ hội kiếm tiền nên có các nguồn thu nhập khác nhau. Người tuổi này còn được quý nhân trao cho thêm cơ hội để tăng thêm thu nhập. Đó có thể là một công việc, dự án mới hoặc một công việc thời vụ hái ra tài lộc. Không những sự nghiệp thăng hoa, con giáp này còn có tình duyên ngọt ngào. Chuyện tình cảm lứa đôi nồng thắm tạo động lực để họ phấn đấu trong công việc.

Bước sang đầu tháng 4 âm lịch: 3 con giáp gặp nhiều điều may, mọi sự như ý, vạn sự cát tường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi tuần mới (15/5 - 21/5): Trời đất giao hòa, tứ linh tụ hội, 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu

Tử vi tuần mới (15/5 - 21/5): Trời đất giao hòa, tứ linh tụ hội, 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu

Mặc dù khoảng thời gian trước họ phải chịu nhiều khó khăn, thử thách nhưng trong tuần mới đến, con giáp này làm gì cũng may mắn, thuận lợi.

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