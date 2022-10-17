Bước qua tháng 10 này, ai khổ mặc ai: 3 tuổi là cỗ máy in tiền, công danh đại thắng, vận trình hanh thông, đại phú đại quý sánh ngang thiên tử

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 18:05

Bước qua tháng 10 này, là thời cơ cho 3 con giáp này vươn lên khẳng định giá trị của bản thân, gặt hái thành quả xứng đáng.

Tuổi Thìn

 

Qua tháng 10 này, vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn có những bước phát triển rõ rệt, nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Bước qua tháng 10 này, ai khổ mặc ai: 3 tuổi là cỗ máy in tiền, công danh đại thắng, vận trình hanh thông, đại phú đại quý sánh ngang thiên tử - Ảnh 1
Đối với những người tuổi Thìn đang làm ăn kinh doanh nếu vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì khả năng cao sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài chính, người tuổi Thìn làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động. Đối với những người tuổi Thìn đang làm ăn kinh doanh nếu vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì khả năng cao sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng.

Con đường tình duyên của Thìn có bước phát triển tích cực. Thìn biết phát huy nét quyến rũ của mình, nhờ thế mà Thìn nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của rất nhiều người.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường có tính cách khá thực tế, thậm chí đôi lúc là thực dụng. Họ sống lý trí, biết kiềm chế cảm xúc để giải quyết công việc chung. Con giáp tuổi này chăm chỉ, tốt bụng, có thể chịu đựng áp lực và có khả năng thích nghi với hoàn cảnh.

Bước qua tháng 10 này, ai khổ mặc ai: 3 tuổi là cỗ máy in tiền, công danh đại thắng, vận trình hanh thông, đại phú đại quý sánh ngang thiên tử - Ảnh 2
Trong thởi gian tới, hầu như nguồn thu nhập chính của họ không biến động. Họ có thêm nguồn thu từ việc kinh doanh hoặc các khoản hoa hồng môi giới - Ảnh minh họa: Internet

 

Chờ thêm 14 ngày tháng 10 này nữa, người tuổi Mão có tài lộc tràn vào cửa, ra ngoài gặp quý nhân, mọi việc hanh thông, thuận lợi. Trong thởi gian tới, hầu như nguồn thu nhập chính của họ không biến động. Họ có thêm nguồn thu từ việc kinh doanh hoặc các khoản hoa hồng môi giới.

Nhờ nỗ lực, cố gắng hết mình họ gặt hái được thành công. Con giáp tuổi Mão biết sắp xếp thời gian và công sức hợp lý thì sẽ đạt được bước tiến khả quan trong sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người có chí cầu tiến, luôn phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. So với những con giáp khác, tuổi Dậu là người luôn khao khát làm giàu, luôn tự mình vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì họ luôn tin rằng nếu không dựa vào bản thân thì chẳng thể dựa vào ai.

Bước qua tháng 10 này, ai khổ mặc ai: 3 tuổi là cỗ máy in tiền, công danh đại thắng, vận trình hanh thông, đại phú đại quý sánh ngang thiên tử - Ảnh 3
 Tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống, bên cạnh đó họ còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, một khi thăng hoa rực rỡ sẽ làm tiền đề để ngày một tiến xa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đa số những người tuổi Dậu đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, tuy nhiên có đôi lúc vận may không mỉm cười nên họ phải đối mặt với khó khăn trắc trở.

Tử vi học có nói, từ ngày 1/11 này, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều chuyển biến, đặc biệt là sự nghiệp và tài vận, cả hai đều được cải thiện đáng kể. Tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống, bên cạnh đó họ còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, một khi thăng hoa rực rỡ sẽ làm tiền đề để ngày một tiến xa hơn. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì tuổi Dậu không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 17h23p chiều mai (18/10), 3 con giáp này may mắn đủ đường, đi đến đâu cũng vạn sự hanh thông, giàu không báo trước, tha hồ gọi gió hô mưa

Đúng 17h23p chiều mai (18/10), 3 con giáp này may mắn đủ đường, đi đến đâu cũng vạn sự hanh thông, giàu không báo trước, tha hồ gọi gió hô mưa

Đúng 17h23p chiều mai (18/10), 3 con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, người người nhà nhà đều nỗ lực không ngừng để có thể tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc.

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