Bước qua ngày hôm nay (6/11), 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc, đổi đời thăng hoa, vận trình bước sang trang mới, đời sau chẳng sợ đói khổ

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 14:25

Bước qua ngày hôm nay, 3 con giáp này có cơ hội trúng số độc đắc, vận trình thăng hoa đổi mới, chẳng còn nghe tới đói khổ đời sau, tình duyên hài hòa vượng sắc.

Tuổi Ngọ

Cục diện Tam Hợp mang đến cho người tuổi Ngọ một ngày thứ 2 làm việc gì cũng hanh thông. Bản mệnh có lợi thế nằm ở sức trẻ, năng động, có chí tiến thủ lại có cơ hội và may mắn nên giành được nhiều thành công hơn. Nhờ vậy mà cả ngày tâm trạng luôn tươi vui rộn rã, tinh thần vô cùng phấn chấn.

Chuyện tình cảm trong ngày nhờ cát khí nên cũng có tiến triển hết sức thuận lợi. Các cặp đôi dần hòa hợp với nhau hơn, mối quan hệ tràn đầy những điều ngọt ngào sau những lần cãi vã. Đó là bởi cả hai luôn biết mỗi người nhường nhau 1 chút, để cho nhau có không gian riêng và không bị bó buộc bởi tình yêu.

Giờ tốt trong ngày: 9-11h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Bước qua ngày hôm nay (6/11), 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc, đổi đời thăng hoa, vận trình bước sang trang mới, đời sau chẳng sợ đói khổ - Ảnh 1
Cục diện Tam Hợp mang đến cho người tuổi Ngọ một ngày thứ 2 làm việc gì cũng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Thứ 2 07/11/2022, vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Tỵ, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân Tuổi Tỵ sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Tử vi cho thấy nguồn thu từ làm ăn kinh doanh của bản mệnh khá lớn và vẫn đang không ngừng tăng lên. Hơn nữa, quý nhân phù trợ nên công việc trong ngày cũng tiến triến khá thuận lợi.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Tỵ ngày mai khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân. Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của Tuổi Tỵ thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên rất nhiều.

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Tím, hồng

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu, Thân

Bước qua ngày hôm nay (6/11), 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc, đổi đời thăng hoa, vận trình bước sang trang mới, đời sau chẳng sợ đói khổ - Ảnh 2
Tình hình sức khỏe của Tuổi Tỵ ngày mai khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Việc kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn, hàng hóa lưu thông đều đặn. Mọi chuyện đang đi đúng guồng quay mà bạn mong muốn nên không có gì cần phải bận tâm vào lúc này cả.

Với những chú Rồng đi theo nghiệp văn phòng làm công ăn lương thì vận trình có đôi chút khác biệt, song về cơ bản thì tài vận đang khởi sắc, tiền bạc không còn quá eo hẹp. Bản mệnh có thêm nghề tay trái cho mình nên cũng giúp cho đời sống bớt phần nào khó khăn khi chỉ trông chờ vào lương thưởng.

Một ngày khá tốt đẹp đối với tuổi Thìn. Công việc suôn sẻ, tiền tài dồi dào, tình cảm lại hài hòa. Tuổi Thìn còn được dự báo có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi. 

Giờ tốt trong ngày: 9-11h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tuất

Bước qua ngày hôm nay (6/11), 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc, đổi đời thăng hoa, vận trình bước sang trang mới, đời sau chẳng sợ đói khổ - Ảnh 3
Việc kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn, hàng hóa lưu thông đều đặn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

CÁT THẦN dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay 6/11/2022: TOP 3 con giáp lộc lá đổ về như thác, cát khí tràn lan, vận trình sung túc, bản mệnh nhanh chóng giàu sang, đại gia gọi tên, của cải chất không xuể

CÁT THẦN dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay 6/11/2022: TOP 3 con giáp lộc lá đổ về như thác, cát khí tràn lan, vận trình sung túc, bản mệnh nhanh chóng giàu sang, đại gia gọi tên, của cải chất không xuể

Đúng giờ Tý hôm nay, 6/11, 3 con giáp này lộc lá đổ về như thá, cát khí vây quanh, vận trình sung túc, đại gia gọi tên bản mệnh, giàu có nhất một phương.

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