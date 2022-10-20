Bước qua ngày hôm nay 20/10: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, bảng vàng đề tên, tiền đồ lên hương, công danh sáng chói, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, cuối năm thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 21:30

Bước qua ngày hôm nay, 20/10, 3 con giáp này trúng số độc đắc, bảng vàng đề tên, con giáp không làm cũng có ăn, ra đường đạp phải hố vàng.

Tuổi Ngọ

Thực Thần mang lại tinh thần tươi mới hơn cho tuổi Ngọ, có thể là vì bạn được gặp gỡ bạn bè, người thân sau những ngày xa nhau. Đã đến lúc cùng mọi người thưởng thức những món ăn ngon mà mình yêu thích.

Ngọ Mùi hợp Nhật nguyệt tương trợ cho các mối quan hệ của con giáp tuổi Ngọ được hài hòa, vui vẻ. Khi bạn xem nhẹ mọi thứ, không quá kỳ vọng vào các mối quan hệ thì dường như chúng lại trở nên tốt đẹp hơn.

Ngũ hành tương sinh có thể mang lại tin vui về tài chính cho bản mệnh, khó khăn dường như đã qua đi và cuộc sống đã tốt hơn khi bạn có tiền. Nhiều người còn may mắn nhận được sự hỗ trợ của gia đình và người thân, số tiền tuy không nhiều nhưng đủ khiến bạn cảm động vì sự quan tâm của họ.

Bước qua ngày hôm nay 20/10: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, bảng vàng đề tên, tiền đồ lên hương, công danh sáng chói, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, cuối năm thăng quan tiến chức - Ảnh 1
Ngọ Mùi hợp Nhật nguyệt tương trợ cho các mối quan hệ của con giáp tuổi Ngọ được hài hòa, vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân phát triển rực rỡ nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Để có thể đạt được thành công như hiện tại, bạn đã luôn cố gắng không ngừng nghỉ và rèn luyện bản thân để trở thành một người xuất sắc hơn.

Chính Tài mang lại lợi thế cho tuổi Thân về chuyện tiền nong nhưng vẫn không được bất cẩn một giây phút nào. Ban phải đề cao cảnh giác vì có như thế mới đảm bảo được tiền bạc, cần phải giải quyết vấn đề về tài chính với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Ngũ hành tương sinh mang lại cho bản mệnh cảm giác vui vẻ khi bạn được ở đúng nơi mình cần ở, được làm công việc yêu thích và có nhiều người quý mến... Thực ra là vì ngày mai bạn có góc nhìn lạc quan hơn và cảm thấy trân trọng cuộc sống cùng may mắn mình đang có mà thôi.

Bước qua ngày hôm nay 20/10: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, bảng vàng đề tên, tiền đồ lên hương, công danh sáng chói, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, cuối năm thăng quan tiến chức - Ảnh 2
Ngũ hành tương sinh mang lại cho bản mệnh cảm giác vui vẻ khi bạn được ở đúng nơi mình cần ở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Bạn nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh, vì thế mà những đối tác, khách hàng sẽ tiếp tục giới thiệu cho bạn những cơ hội nhiều triển vọng khác.

Thiên Tài ghé thăm đem đến tin vui về tài chính, người tuổi Dậu nhẹ lòng hơn sau thời gian đau đầu suy nghĩ xử lý các vấn đề bức thiết về tiền bạc. Những nỗ lực của bạn suốt thời gian qua cuối cùng cũng được đền đáp, mang lại cho bạn cảm nhận tích cực.

Thổ - Kim tương sinh mang lại tín hiệu tốt trong chuyện tình cảm khi mà bạn âm thầm theo đuổi một người nào đó. Nếu thấy bật đèn xanh thì bạn nhớ tận dụng cơ hội nếu không họ sẽ đổi ý đấy nhé. Những cặp đôi nên hâm nóng tình cảm bằng cuộc hẹn hò lãng mạn.  

Bước qua ngày hôm nay 20/10: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, bảng vàng đề tên, tiền đồ lên hương, công danh sáng chói, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, cuối năm thăng quan tiến chức - Ảnh 3
Thổ - Kim tương sinh mang lại tín hiệu tốt trong chuyện tình cảm khi mà bạn âm thầm theo đuổi một người nào đó - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu ngày mai 21/10: 3 con giáp này hanh thông đủ đường, công danh 'thuận buồm xuôi gió', hợp đồng rốt ráo, bản mệnh nhanh nhẹn, phấn chấn, được cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức

Đúng giờ Sửu ngày mai 21/10: 3 con giáp này hanh thông đủ đường, công danh 'thuận buồm xuôi gió', hợp đồng rốt ráo, bản mệnh nhanh nhẹn, phấn chấn, được cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức

Đúng giờ Sửu ngày mai, 21/10, 3 con giáp này thuận lợi suôn sẻ, công danh thuận buồm xuôi gió, bản mệnh nhanh nhẹn tháo vát, được cấp trên trọng dụng.

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