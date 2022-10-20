Đúng giờ Tý ngày mai 21/10: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp lộc kinh doanh vượng phát, khách hàng vô nườm nượp, bản mệnh thu nhập 'khủng', ngồi mát ăn bát vàng

12 con giáp tử vi 20/10/2022 09:22

Đúng giờ Tý ngày mai 21/10, 3 con giáp này lộc kinh doanh vượng phát, khách hàng vô nườm nượp, bản mệnh thu nhập 'khủng', chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng.

Tuổi Mùi

Thứ 6 này, người tuổi Mùi có cát tinh Chính Quan che chở nên công việc cũng trôi chảy thêm phần nào. Nhìn chung bạn có thể tập trung làm các công việc của mình mà không gặp phải trở ngại nào, trước mắt vẫn còn nhiều gian nan nhưng với ý chí của mình, bạn hoàn toàn có thể vượt qua.

Về cơ bản thì đây một ngày cực kỳ may mắn của người cầm tinh Dê, tài lộc cũng có dấu hiệu hanh thông rộng mở, có thể tranh thủ tiến hành các công việc quan trọng như gặp gỡ khách hàng, ký kết hợp đồng làm ăn. Nếu tìm được người chung chí hướng để hợp tác sẽ rất tốt, đôi bên có thể làm việc với nhau lâu dài và không lo thất bại.

Thứ 6 này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Mùi về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng. 

Đúng giờ Tý ngày mai 21/10: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp lộc kinh doanh vượng phát, khách hàng vô nườm nượp, bản mệnh thu nhập 'khủng', ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 1
Thứ 6 này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Mùi về phương diện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày phương Đông dự đoán rằng trong ngày mai Thứ 6 21/10/2022, Tuổi Thân làm việc rất siêng năng và chăm chỉ, cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ trong công việc. Song vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kị muốn hãm hại. Không ai có thể làm hài lòng tất mọi người, vì vậy bản thân Tuổi Thân chỉ nên tập trung làm nhiệm vụ của mình thật tốt.

Những cố gắng từ khoảng thời gian trước đó đến nay cũng đã được đền đáp. Con giáp này nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra. Đây chính là động lực để tuổi Dần hướng tới tương lai.

Vận trình tình duyên của Tuổi Thân rất tốt đẹp, có nhiều dấu hiệu khả quan. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cơ hội để bày tỏ với người mình thích. Còn với các cặp đôi đang yêu, hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh nhau, vun đắp vững chắc hơn cho mối lương duyên này và cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách, trở ngại của cuộc đời.

Đúng giờ Tý ngày mai 21/10: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp lộc kinh doanh vượng phát, khách hàng vô nườm nượp, bản mệnh thu nhập 'khủng', ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 2
Vận trình tình duyên của Tuổi Thân rất tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Ấn độ mệnh, công việc của tuổi Dậu ngày mai khá thuận lợi. Bạn cảm thấy mình có rất nhiều ý tưởng đang ấp ủ muốn thực hiện trong công việc. Bạn nghĩ nếu muốn cuối năm khởi sắc thì phải tranh thủ tiến hành ngay từ ngày mai nên bạn sẽ không bỏ lỡ thời gian thêm nữa.

Trong công việc, một khi bắt tay vào làm gì, tuổi Dậu luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ. Hẳn cấp trên đã nhìn thấy và đánh giá rất cao sự quyết tâm của con giáp này, đồng thời có kế hoạch cất nhắc bản mệnh vào một vị trí phù hợp.

Thứ 6 này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Dậu, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Đúng giờ Tý ngày mai 21/10: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp lộc kinh doanh vượng phát, khách hàng vô nườm nượp, bản mệnh thu nhập 'khủng', ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 3
Thứ 6 này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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