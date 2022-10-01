Bước qua ngày hôm nay 1/10: 3 con giáp này xua đuổi vận đen, may mắn gõ cửa, hỷ sự chờ trước nhà, gia đạo sung túc ấm êm, vợ chồng hài hòa, tình duyên thêm gắn kết

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 16:32

Bước qua ngày hôm nay, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, may mắn tìm đến, hỷ sự rơi trước ngõ nhà, vận trình lên hương, đào hoa vượng sắc.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui trong công việc. Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp, ngày mai không phải là một ngày tài lộc dồi dào đạt đỉnh nhưng Tuổi Tỵ cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính.

Đường công danh sự nghiệp của Tuổi Tỵ ngày mai vẫn đang tiến triển khá tốt. Tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình. Về cơ bản Tuổi Tỵ sẽ không gặp phải khó khăn nào quá lớn, tuy trước mắt vẫn còn nhiều thử thách nhưng với ý chí mạnh mẽ của mình, con giáp này hoàn toàn có thể vượt qua được và từng bước xây dựng cho riêng mình một sự nghiệp vững chắc.

Ngày Hỏa sinh Thổ còn tăng thêm niềm vui cho những chú Rắn khi những đôi bạn trẻ dần tháo gỡ được hiểu nhầm, vướng mắc trong lòng mà cùng nhau tận thưởng khoảng chừng thời hạn êm đẹp bên nhau. Những kỉ niệm ngày càng nhiều hơn, tình cảm đôi bên cũng thêm phần thắm thiết .

Bước qua ngày hôm nay 1/10: 3 con giáp này xua đuổi vận đen, may mắn gõ cửa, hỷ sự chờ trước nhà, gia đạo sung túc ấm êm, vợ chồng hài hòa, tình duyên thêm gắn kết - Ảnh 1
Ngày Hỏa sinh Thổ còn tăng thêm niềm vui cho những chú Rắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, CN ngày 2/10/2022 ngày mai, tam hợp trợ mệnh nên tuổi Hợi vô cùng suôn sẻ hanh thông. Con giáp này còn được người quen giới thiệu cho những mối quan hệ mới, những công việc mới hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích trong tương lai.

Chính Tài ghé thăm tử vi ngày 2/10/2022 của tuổi Hợi, nhờ thế mà con giáp này sẽ có một ngày bận rộn nhưng tài lộc thì không đếm xuể được. Dịp cuối tuần là lúc người khác nghỉ ngơi lại chính là ngày mà bản mệnh kiếm tiền đầy tay. Thời gian này, bạn thao tác không ngơi tay, tuy có phần khó khăn vất vả hơn nhưng khi nhìn thành quả thu về thì bạn không thấy cực nhọc gì nữa, càng quyết tâm phải nỗ lực, nỗ lực hơn vì tương lai tốt đẹp

Có ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh, vận trình tình duyên của tuổi Hợi thêm phần khởi vượng. Đào hoa mang theo những tín hiệu tốt lành đến với cả những người độc thân và những người đã có đôi có cặp. Đôi bên được tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu.

Bước qua ngày hôm nay 1/10: 3 con giáp này xua đuổi vận đen, may mắn gõ cửa, hỷ sự chờ trước nhà, gia đạo sung túc ấm êm, vợ chồng hài hòa, tình duyên thêm gắn kết - Ảnh 2
Có ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh, vận trình tình duyên của tuổi Hợi thêm phần khởi vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào CN 02/10/2022 này, Tuổi Thân đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Thân được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Người độc thân có thời cơ lan rộng ra những mối quan hệ tiềm năng, từ đó tăng năng lực gặp được 50% thích hợp. Người đã có đôi cũng tha hồ tận thưởng một ngày ngọt ngào bên nửa kia và mái ấm gia đình của mình .

Bước qua ngày hôm nay 1/10: 3 con giáp này xua đuổi vận đen, may mắn gõ cửa, hỷ sự chờ trước nhà, gia đạo sung túc ấm êm, vợ chồng hài hòa, tình duyên thêm gắn kết - Ảnh 3
Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h02p trưa mai 2/10: TOP 3 con giáp cầu được ước thất, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, suôn sẻ đủ đường, bản mệnh vận trình hanh thông, đánh đâu thắng đó, cực kì vượng sắc

Đồng hồ điểm 12h02p trưa mai 2/10: TOP 3 con giáp cầu được ước thất, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, suôn sẻ đủ đường, bản mệnh vận trình hanh thông, đánh đâu thắng đó, cực kì vượng sắc

Tử vi dự đoán vào đúng 12h02p trưa mai 2/10, 3 con giáp này phú quý đủ đầy, cầu được ước thấy, đánh đâu thắng đó, vận trình cực kì vượng sắc.

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