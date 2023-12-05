Bước qua ngày 6/12/2023, 3 con giáp có lộc đầy tay, tiền nhiều vô số kể, thả ga tiêu xài, may mắn tăng theo cấp số nhân

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 6/12/2023, tuổi Ngọ cần cố gắng tập trung làm tốt nhiệm vụ được phân công, chớ nên phân tán chú ý, gây ra những lỗi sai đáng tiếc. Con giáp này tưởng rằng mình có thể làm đối phó cho xong việc, nhưng thực ra cấp trên vẫn luôn quan sát bản mệnh.

Hơn nữa, mắc phải lỗi sai trong khoảng thời gian này còn có thể khiến tuổi Ngọ nhẹ bị khiển trách, phạt tiền, nặng thì gây ra phiền phức cho tập thể. Nếu không muốn mọi việc trở nên nghiêm trọng thì hãy cẩn thận.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh với nửa kia cũng chẳng mấy hài hòa. Con giáp này cảm thấy khó hiểu khi nửa kia bỗng dưng cư xử lạnh lùng với mình. Thay vì việc đoán già đoán non, bản mệnh nên thẳng thắn trò chuyện với đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 6/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu mơ nhiều chuyện bản thân chưa thể làm được.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay chênh vênh giữa công việc, không biết nên lùi hay bước.

Tình cảm: Người tuổi Dậu say đắm một người, rất mực yêu thương.

Tài lộc: Tài lộc chưa đến với bạn nhiều, nhưng biết tiết kiệm chi tiêu.

Sức khoẻ: Ăn uống, nghỉ ngơi và tinh dưỡng cơ thể cẩn thận.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.