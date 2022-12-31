Bắt đầu từ 1/1/2023, Thần Tài chấm tên trong sổ vàng, 3 con giáp "một tay hốt vàng, một tay đón lộc", cầm tiền tỷ trong tay, năm mới đổi đời giàu có

Tâm linh - Tử vi 31/12/2022 21:32

Cùng xem tử vi từ ngày 1/1/2023 nhé!

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình. So với những con giáp khác, tuổi Tuất là người có tham vọng, mưu cầu giàu sang phú quý và luôn nỗ lực hết mình để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy khiến ai cũng phải ghen tị.

Thời gian trước, tuổi Tuất đã tạo dựng được thành quả đáng mong ước nhưng vì vận may chưa đến nên họ không thể giữ vững lâu dài, có lúc phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở.

Tử vi học có nói, qua thời gian này, tuổi Tuất sẽ được Thần Tài và Cát Tinh chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt từ đầu năm 2023, vận may của tuổi Tuất sẽ lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng gặp may mắn, thuận lợi.

Từ giai đoạn này, tuổi Tuất cần phải bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội tốt đến với mình, bên cạnh đó nên phát huy mọi thế mạnh thì sẽ thành công tốt đẹp. Dự kiến, tuổi Tuất sẽ tạo dựng được sự nghiệp ổn định, tài vận dồi dào, giúp cuộc sống sau này dư dả sung túc.

Bắt đầu từ 1/1/2023, Thần Tài chấm tên trong sổ vàng, 3 con giáp 'một tay hốt vàng, một tay đón lộc', cầm tiền tỷ trong tay, năm mới đổi đời giàu có - Ảnh 1
Đặc biệt từ đầu năm 2023, vận may của tuổi Tuất sẽ lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng gặp may mắn, thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi học, vào năm 2023, tuổi Sửu sẽ gặp rất nhiều may mắn về tiền bạc. Những nguồn tài chính từ nhiều nơi khác nhau sẽ đổ đến một cách bất ngờ mà con giáp này không thể dự đoán trước được. Người tuổi Sửu vốn được mệnh danh là con giáp chăm chỉ nhất trong thiên mệnh Can Chi. Nhờ bản tính chăm chỉ mà tuổi Sửu luôn đạt được các mục đích đề ra từ rất sớm.

Con giáp này có thể làm việc xuyên ngày đêm mà không cần phải nghỉ. Tuy nhiên, vì quá chăm chỉ nên những lo nghĩ buồn phiền sẽ thường xuyên đến. Những áp lực trong công việc có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tuổi Sửu. Vì thế, tuổi Sửu nên biết dừng lại hợp lý và dành thời gian nghỉ ngơi để củng cố lại tinh thần. Thời gian tới đây, nhờ cát tinh Thiên Uy chiếu mệnh mà sự nghiệp và tiền bạc của tuổi Sửu đều sẽ gặp được may mắn, ngày càng phát triển vượt bậc.

Bắt đầu từ 1/1/2023, Thần Tài chấm tên trong sổ vàng, 3 con giáp 'một tay hốt vàng, một tay đón lộc', cầm tiền tỷ trong tay, năm mới đổi đời giàu có - Ảnh 2
Thời gian tới đây, nhờ cát tinh Thiên Uy chiếu mệnh mà sự nghiệp và tiền bạc của tuổi Sửu đều sẽ gặp được may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mạnh mẽ, kiên cường và không ngừng nỗ lực để tìm đến sự vinh quang trong sự nghiệp và cuộc sống. Đa số những người tuổi Thìn đều gầy dựng được sự nghiệp vững chắc ổn định khi còn trẻ. Họ không bao giờ đầu hàng trước số phận, mà ngày càng biết thay đổi bản thân mình để có được những điều tốt đẹp nhất. Tử vi học có nói, vào năm 2023, tuổi Thìn sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, đặc biệt cuộc sống của họ sẽ thăng hoa bất ngờ.

Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ lúc này trở đi, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp họ thăng hoa trong sự nghiệp, bên cạnh đó Thần Tài cũng chiếu cố nồng hậu giúp họ làm việc gì cũng sinh được nhiều lợi nhuận. Dự kiến, năm 2023, tuổi Thìn sẽ có cuộc sống sung túc viên mãn, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng dư dả tài sản, sống thoải mái.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đếm ngược sang năm 2023: các con giáp "lội ngược dòng" phát tài, tiền đầy hũ, vàng đầy lu, xây nhà sắm xe ăn Tết sum vầy

Đếm ngược sang năm 2023: các con giáp "lội ngược dòng" phát tài, tiền đầy hũ, vàng đầy lu, xây nhà sắm xe ăn Tết sum vầy

Thời gian này đích thị là khoảng thời gian đầy may mắn với các con giáp sau. Cùng đón chờ xem nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi năm 2023 3 con giáp bùng nổ tài lộc 3 con giáp có Thần Tài ban lộc

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 37 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 37 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia