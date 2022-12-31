Đếm ngược sang năm 2023: các con giáp "lội ngược dòng" phát tài, tiền đầy hũ, vàng đầy lu, xây nhà sắm xe ăn Tết sum vầy

Tâm linh - Tử vi 31/12/2022 18:42

Thời gian này đích thị là khoảng thời gian đầy may mắn với các con giáp sau. Cùng đón chờ xem nhé!

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ sống tình cảm, hiền lành, luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, họ thường nghĩ cho người khác nhiều hơn chính mình, nên xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, bất kể gặp khó khăn gian nan cũng đều có thể vượt qua được.

Đa số người tuổi Ngọ không tham vọng, họ thường mưu cầu cuộc sống bình yên đủ đầy, nhưng họ vẫn không ngừng cố gắng nỗ lực để theo đuổi những điều hoàn hảo. Tử vi học có nói, những người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn vì năm 2023 là Tam hợp, tất cả những khó khăn đều được giải quyết êm đẹp vào thời gian tới. 

Đặc biệt, tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi sóng gió sẽ vượt qua. Tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội xây dựng sự nghiệp vững chắc, kéo theo tài vận ngày càng dồi dào. Những năm tháng về sau không lo cơm áo gạo tiền.

Đếm ngược sang năm 2023: các con giáp 'lội ngược dòng' phát tài, tiền đầy hũ, vàng đầy lu, xây nhà sắm xe ăn Tết sum vầy - Ảnh 1
Những năm tháng về sau không lo cơm áo gạo tiền. Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân sở hữu bản lĩnh, trí thông minh hơn người. Họ rất nhạy bén và vô cùng đáng tin cậy trong công việc, vì vậy, những người tuổi Thân thường đạt được thành công rất sớm trong cuộc đời. 

Họ là những người đặc biệt siêng năng, chăm chỉ và thường đạt được thành tích lớn trong hoạt động chính trị, cũng như việc kinh doanh. Trong năm 2023, người tuổi Thân có Nhị Hợp quý nhân và Kim Quỹ cát tinh nhập cung, chính bởi vậy nên vận trình bản mệnh tươi sáng và những người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn đến với mình.

Với sự trợ giúp của Thần Tài cộng với những cố gắng nỗ lực của bản thân, tuổi Thân sẽ có sự nghiệp hanh thông, mọi thứ đều suôn sẻ, công việc ổn thỏa, làm ăn thuận lợi từ đó có thu nhập cao, tiền vào như nước và không cần phải lo lắng về tiền bạc.

Đếm ngược sang năm 2023: các con giáp 'lội ngược dòng' phát tài, tiền đầy hũ, vàng đầy lu, xây nhà sắm xe ăn Tết sum vầy - Ảnh 2
Trong năm 2023, người tuổi Thân có Nhị Hợp quý nhân và Kim Quỹ cát tinh nhập cung. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vào năm 2023, tuổi Tý sẽ thường được quý nhân hỗ trợ. Những người này sẽ có thể hỗ trợ tuổi Tý rất nhiều trong công việc. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tuổi Tý phải biết nắm bắt cơ hội đúng lúc để đổi vận.

Quyết định đầu tư trong thời điểm này được cho là hợp lý với người tuổi Tý sau những ngày tháng chuẩn bị kỹ càng. Dù có thể bắt đầu, nhưng tuổi Tý vẫn phải thận trọng, vì rủi ro vẫn luôn tiềm ẩn.

May thay người tuổi Tý luôn thận trọng khi làm mọi việc, họ có được tính kiên trì, bền bỉ theo đuổi thành công đến cùng. Đây là thời khắc hoàng kim vì được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, và những dự định kế hoạch còn dang dở của Tý sẽ được vận hành trơn tru.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày đầu năm 2023 (1/1 - 3/1): vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, 3 con giáp có Thần Tài che chở, đời phất lên thành tỷ phú, "tay trái cầm tiền tỷ, tay phải đếm kim cương"

Đúng 3 ngày đầu năm 2023 (1/1 - 3/1): vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, 3 con giáp có Thần Tài che chở, đời phất lên thành tỷ phú, "tay trái cầm tiền tỷ, tay phải đếm kim cương"

Đúng vào 3 ngày đầu tiên của năm 2023, các con giáp sau sẽ đón nhận thời gian chuyển mình cực kì mạnh mẽ. Cùng đón chờ nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi năm 2023 3 con giáp có Thần Tài ban lộc con giáp đổi mệnh năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 44 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 44 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia