Đúng 3 ngày đầu năm 2023 (1/1 - 3/1): vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, 3 con giáp có Thần Tài che chở, đời phất lên thành tỷ phú, "tay trái cầm tiền tỷ, tay phải đếm kim cương"

Tâm linh - Tử vi 31/12/2022 15:12

Đúng vào 3 ngày đầu tiên của năm 2023, các con giáp sau sẽ đón nhận thời gian chuyển mình cực kì mạnh mẽ. Cùng đón chờ nhé!

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần là những người rất biết cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Họ là con giáp mạnh mẽ và kiên cường, có tính cách độc lập, tự chủ trong mọi vấn đề. Đặc biệt trong việc kinh doanh, tuổi Dần sẽ tìm mọi biện pháp, vận dụng mọi khả năng của bản thân để thành công từ đó mà họ đã sớm giàu có.

Trong 3 ngày đầu năm (1/1 - 3/1), những người thuộc con giáp này có quý nhân phù trợ nên tiền tài rủng rỉnh kéo đến, tài lộc thực sự bùng nổ và mọi việc hanh thông. Ngoài công việc chính, người tuổi Dần sẽ kiếm thêm được rất nhiều công việc phụ và nhờ đó, khoản thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, người tuổi Dần cần chú ý làm từng công việc một chứ không nên sốt ruột, làm mọi việc một cách nhanh chóng và cẩu thả, bởi nếu bạn làm sai một việc gì đó thì bạn sẽ phải mất một khoảng thời gian khá vất vả để hoàn thiện lại tất cả đấy.

Đúng 3 ngày đầu năm 2023 (1/1 - 3/1): vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, 3 con giáp có Thần Tài che chở, đời phất lên thành tỷ phú, 'tay trái cầm tiền tỷ, tay phải đếm kim cương' - Ảnh 1
Trong 3 ngày đầu năm (1/1 - 3/1), những người thuộc con giáp này có quý nhân phù trợ nên tiền tài rủng rỉnh kéo đến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người có chí cầu tiến, chăm chỉ, luôn khao khát cuộc sống thượng lưu, giàu có, vì vậy họ không ngừng tìm kiếm những cơ hội tốt để đạt được điều mình mong muốn. Đa số những người tuổi Dậu đều không được sinh ra trong gia đình sung túc đủ đầy nhưng họ có khả năng tạo ra sự giàu có cho bản thân mình.

Tử vi học có nói, 3 ngày đầu năm (1/1 - 3/1), tuổi Dậu được thần tài chiếu cố hết mực, sự chiếu cố đó được thể hiện rất rõ. Cụ thể, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, người này tạo điều kiện để tuổi Dậu làm giàu, gầy dựng sự nghiệp, nếu như mọi thứ suôn sẻ, thì kể từ giây phút này con đường trở thành đại gia không còn quá xa xôi. Dự kiến, tuổi Dậu không mua được nhà xe thì ít nhất cũng sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Đúng 3 ngày đầu năm 2023 (1/1 - 3/1): vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, 3 con giáp có Thần Tài che chở, đời phất lên thành tỷ phú, 'tay trái cầm tiền tỷ, tay phải đếm kim cương' - Ảnh 2
Tử vi học có nói, 3 ngày đầu năm (1/1 - 3/1), tuổi Dậu được thần tài chiếu cố hết mực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn nổi tiếng vì sự chững chạc, mạnh mẽ. Hơn nữa, họ sở hữu tính cách hiền lành, tốt bụng, giỏi thấu hiểu lòng người và biết quan tâm, chăm sóc người khác. Nhờ vậy mà dù ở đâu, người tuổi Mùi đều dễ dàng nhận được sự quý mến của những người xung quanh.

Tuổi Mùi là một trong những con giáp đông bạn bè nhất và họ cũng thường được bạn bè giúp đỡ nên luôn gặp vận may. Dù công việc hay cuộc sống của họ đều khá suôn sẻ, tài lộc thì hanh thông. 3 ngày đầu năm (1/1 - 3/1), người tuổi Mùi cũng có thể gặp được quý nhân của đời mình và có được cơ hội đầu tư cực hấp dẫn. Nhìn chung, khoảng thời gian sắp tới, cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ gắn với sự giàu có, tài lộc, may mắn và sung túc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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