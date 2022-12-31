Đúng 17h chiều nay (31/12): Ngọc Hoàng ban chiếu vào ngày cuối năm, 3 con giáp đổi mệnh nhờ trúng số độc đắc, tiền giăng kín lối, vàng phủ đầy người, đón năm 2023 viên mãn

Tâm linh - Tử vi 31/12/2022 08:53

Đúng 17h chiều nay, 3 con giáp "hốt cú chót" nhờ trúng số độc đắc, đón một năm 2023 đầy giàu sang, tiền tỷ quấn đầy người. Cùng xem nhé!

Tuổi Tý

Năm 2022 là năm đầu hạn Tam Tai của người tuổi Tý nên họ gặp phải nhiều xui xẻo, biến cố. Nhưng điều đó không có nghĩa là cả năm này tuổi Tý sẽ chìm trong u tối. Vào ngày cuối cùng của năm 2022 (31/12) sẽ là lúc tuổi Tý gặp thời, vận khí vượng hơn hẳn. Chỉ cần biết tận dụng thời điểm vàng này thì tuổi Tý sẽ bứt phá nhanh, thay đổi được vận mệnh đã được an bài. 

Không chỉ suôn sẻ trong công việc, hôm nay cũng là lúc người tuổi Tý chứng kiến tình duyên rộng mở. Bạn sẽ có cơ hội tìm được nửa kia của mình. Với người đã có đôi thì chuyện tình cảm cũng êm đềm, không xung khắc.

Đúng 17h chiều nay (31/12): Ngọc Hoàng ban chiếu vào ngày cuối năm, 3 con giáp đổi mệnh nhờ trúng số độc đắc, tiền giăng kín lối, vàng phủ đầy người, đón năm 2023 viên mãn - Ảnh 1
Không chỉ suôn sẻ trong công việc, hôm nay cũng là lúc người tuổi Tý chứng kiến tình duyên rộng mở. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Năm 2022 người tuổi Thìn cũng vướng hạn Tam Tai nên họ làm gì cũng khó khăn, năng lực không thể phát huy. Ở cuối năm, vận mệnh của tuổi Thìn cũng không khá hơn là mấy. Tuy nhiên, vào ngày cuối cùng của tháng 12/2022, họ sẽ có cơ hội để chuyển mình. 

Lúc này, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, được trao cơ hội để thể hiện bản thân. Trong thời điểm này, nếu tuổi Thìn muốn xoay vòng vốn, đòi nợ thì hãy dũng cảm thực hiện bởi bạn sẽ cầu được ước thấy.

Đúng 17h chiều nay (31/12): Ngọc Hoàng ban chiếu vào ngày cuối năm, 3 con giáp đổi mệnh nhờ trúng số độc đắc, tiền giăng kín lối, vàng phủ đầy người, đón năm 2023 viên mãn - Ảnh 2
Tuy nhiên, vào ngày cuối cùng của 12/2022, họ sẽ có cơ hội để chuyển mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi 12 con giáp cho biết, trong ngày cuối cùng của năm 2022, người tuổi Mão sẽ gặp khá nhiều may mắn về phương diện tài lộc. Kể từ tháng 12, con giáp này nên quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng các mối quan hệ, hình thành và vun vén những mối hợp làm ăn cũ mới, tìm kiếm thêm người giúp đỡ mình, tài lộc sẽ ngày càng tăng.

Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Mão không chỉ thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, hiệu quả công việc vượt trội mà còn có cơ hội nâng cao chuyên môn, năng lực cá nhân cũng được cải thiện.

Con giáp này hoàn thành tốt những công việc đề ra và đang hưởng thụ thời điểm cuối năm vô cùng tuyệt vời. Do đó, bạn nên tập trung cho việc tích lũy kiến thức, học thật nhiều, không ngừng sáng tạo và không ngừng chứng tỏ bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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