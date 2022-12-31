Thời khắc chuyển giao năm 2023: 3 con giáp có Thần Tài "chiếu cố", tiền tài rủng rỉnh, phúc khí quấn thân, vận trình phía trước trải đầy hoa

Tử vi cho biết người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong năm 2023. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước khi hai người đã có cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà sang năm mới cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi.

Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn.

Tử vi cho biết người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong năm 2023. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi người tuổi Mão vào năm 2023 được coi là may mắn, 9 phần cát 1 phần hung. Cuộc sống sự nghiệp thuận lợi, may mắn là người tuổi Mão có quý nhân phù trợ nên mọi việc sẽ đỡ gian nan hơn phần nào.

Năm 2023 là thời gian báo hiệu tiền bạc dư dả cho người tuổi Mão. Với nam tuổi Mão bạn dễ dàng có quý nhân là nữ đến giúp đỡ, hỗ trợ, mang đến những hợp đồng kinh doanh hoặc tin tức tốt về đầu tư.

Đối với các bạn nữ sẽ được phúc phần tổ tiên ông bà đồng hành. Nhân duyên tốt nên cơ hội kiếm tiền cũng tốt.

Năm 2023 là thời gian báo hiệu tiền bạc dư dả cho người tuổi Mão. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp vào năm mới 2023, cuộc sống của người tuổi Mùi đã "dễ thở" hơn nhiều so với thời gian trước đây. Năm 2023, nhiều người tuổi này có thể nhận được tin vui liên quan đến sự phát triển bản thân, nhận được sự công nhận và giúp đỡ của mọi người xung quanh. Đặc biệt, con giáp tuổi Mùi có cuộc sống như ý, mọi việc đều trở nên tốt hơn. Họ nâng cao hiệu suất làm việc, năng lực thăng cấp.

Với sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này có thể đạt được nhiều thành công hơn, từng bước giành được các mục tiêu đã định với tốc độ nhanh nhất có thể. Con giáp tuổi Mùi có thể kiếm thu được lợi nhuận lớn, gia đình yên ổn, mối quan hệ với bạn bè cũng rất tốt. Vì vậy, họ không lúc nào cô đơn, có can đảm để nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp. Người tuổi Mùi khi kiếm được tiền đều sẽ tái đầu tư để để có cổ tức tốt. Đây cũng là lúc con giáp tuổi Mùi làm ăn phát tài.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm