Bản mệnh đổi sắc, từ 10/9 tới 20/9, vàng về đeo trĩu cổ với 3 con giáp này được Thần Tài soi rọi, của cải lên hương, số sướng ngất trời, lương tăng "chóng mặt"

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 23:05

Từ 10/9 đến 20/9, vận sự nghiệp hưng vượng, ba con giáp này dễ có cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương ầm ầm.

Tuổi Hợi

Bản mệnh đổi sắc, từ 10/9 tới 20/9, vàng về đeo trĩu cổ với 3 con giáp này được Thần Tài soi rọi, của cải lên hương, số sướng ngất trời, lương tăng 'chóng mặt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi vốn có ưu điểm là hiền lành, chân chất và chân thành, nhờ vậy mà cả đời này họ tích lũy được nhiều may mắn. Trong cuộc sống, những người tuổi Hợi vô cùng chỉn chu trong công việc và được mọi người xung quanh coi trọng, ngưỡng mộ. 

Bước vào độ tuổi trung niên sẽ làm nên chuyện, vượng tài vượng phát, thăng tiến từng bước, từ đó về già sẽ gặp nhiều may mắn. Trước mắt, từ 10/9 đến 20/9, tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa vẹn toàn. 

Tuổi Dần

Bản mệnh đổi sắc, từ 10/9 tới 20/9, vàng về đeo trĩu cổ với 3 con giáp này được Thần Tài soi rọi, của cải lên hương, số sướng ngất trời, lương tăng 'chóng mặt' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dần là những người đặc biệt đáng tin cậy và có ý thức gia đình, họ đặc biệt sẵn sàng nghĩ cho người khác trong sự nghiệp và cuộc sống, bản thân họ có ý chí tương đối mạnh mẽ nên trong nhiều trường hợp họ sẽ không xảy ra hiện tượng gì, và họ sẽ không có thói vô trách nhiệm suy nghĩ về các thành viên trong gia đình, và ngày càng nhiều người giàu sẽ xuất hiện trong nhà của họ từ 10/9 đến 20/9, họ là người âm thầm thanh toán và đóng vai trò chủ chốt trong hậu trường.

Tuổi Thìn

Bản mệnh đổi sắc, từ 10/9 tới 20/9, vàng về đeo trĩu cổ với 3 con giáp này được Thần Tài soi rọi, của cải lên hương, số sướng ngất trời, lương tăng 'chóng mặt' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi từ 10/9 đến 20/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn tốt lên trông thấy, duy chỉ có chuyện tình cảm có vướng mắc, bạn nên tự tin hơn.

Vận trình sự nghiệp hanh thông, khả năng làm việc vượt trội, đi đến đâu cũng rất được chào đón, bên ngoài có nhiều cơ hội việc làm nên không phải lo lắng.

Gặp được quý nhân phù trợ thì có nhiều cơ hội phát tài, nhất định phải nắm bắt lấy.

Sức khỏe tốt, ăn được ngủ được, năng lượng tràn đầy.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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