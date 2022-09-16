Nhờ gặp được Thần Tài vào 14 ngày cuối tháng 9 này nên người tuổi Mão rất có khả năng sẽ nắm bắt được những cơ hội phát tài đến một cách thật bất ngờ, ví dụ như trúng thưởng hay trúng số chẳng hạn. Dù trở thành một trong những con giáp giàu nhất nhờ tài lộc đến một cách bất ngờ như vậy, bạn cũng không nên chỉ biết tiêu xài phung phí.

Bạn hãy tìm cách sử dụng món hời này một cách thật đúng đắn, ví dụ như gửi tiết kiệm hoặc đem đi đầu tư một phần chẳng hạn. Bạn nên học cách quản lý tài sản của mình, đừng để đến lúc tiêu hết rồi mới cảm thấy nuối tiếc vì sao mình chẳng biết nghĩ xa hơn nhé!

Trời sinh tuổi Thân là những người biết kiên nhẫn, chịu thương chịu khó, luôn tìm kiếm cơ hội để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Thuở bé, tuổi Thân phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả, nhờ vậy mà họ có được kinh nghiệm sống, giúp họ vượt qua mọi trắc trở khi trưởng thành. Thời gian trước đây, tuổi Thân đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ không có đột phá, tuy nhiên thời gian sắp tới mọi thứ đã thay đổi.

14 ngày cuối tháng 9 này, tuổi Thân sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt sự nghiệp và nhân duyên có bước chuyển biến tích cực. Trước đây tuổi Thân nghĩ rằng mình không có khả năng thăng quan tiến chức nhưng thời gian sắp tới họ có thể công thành danh toại trong nháy mắt. Tuổi Thân sẽ gặp được cơ hội tốt giúp họ đổi đời, dự kiến cuối năm có khả năng trở thành đại gia với sự nghiệp ổn định vững chắc.

Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ có tính kiên định của tuổi Dần và có sự mềm mỏng của tuổi Mão. Nhìn chung, người tuổi Tỵ khá tinh tế và thông minh. Trong cuộc sống, tuổi Tỵ nhờ bản lĩnh của mình mà có thế đạt được thành công khi còn trẻ.

Tuổi Tỵ chưa bao giờ ngần ngại bất cứ điều gì, họ luôn sẵn sang đối mặt với những thử thách, thậm chí còn thầm cám ơn những điều đó vì đã giúp họ rút ra được nhiều bài học quý báu.

Trong thời gian qua, tuổi Tỵ dù cố gắng rất nhiều nhưng lại công dã tràng, dù vậy nhưng họ vẫn kiên trì với những quyết định của mình. Tử vi học có nói, 14 ngày cuối tháng 9 này, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ bước sang trang mới rực rỡ cùng những điều mới mẻ hơn.

Họ sẽ nhận ra được sự đổi khác trong công việc. Có khả năng tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tỵ làm giàu.

Trước Tết nguyên đán, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ may mắn, đại cát đại lợi, quyết định làm gì cũng gặt hái được thành công. Dự kiến, Tỵ sẽ sung túc an yên đến bất ngờ.

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