Từ 1h chiều ngày 15/9, những người cầm tinh con Rồng sẽ có quý nhân phù trợ, mọi vượng khí đều tề tựu về bên cạnh giúp người tuổi Thìn xoay xở được vấn đề khó khăn hiện tại. Đây cũng là thời điểm mà tuổi Thìn nên tạm biệt và gác lại mọi điều không vui đã qua, thời gian sắp tới vận may lội ngược dòng, bất kể làm việc gì tuổi Thìn cũng sẽ tìm được cơ hội thăng hoa, hãy cố nắm bắt mà xây dựng mọi thứ thật viên mãn.

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Thìn thường phải đứng giữa chọn lựa những quyết định mang tính đổi đời. Dù vậy, tuổi Thìn vẫn đưa ra những quyết định sáng suốt giúp cuộc sống hậu vận của họ thăng hoa.

Người tuổi Thìn vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn một lòng theo đuổi những đam mê của bản thân. Tuổi Thìn cũng là người mưu cầu quyền lực lẫn tài vận, vì vậy họ không bao giờ để bản thân rơi vào hoàn cảnh bế tắc.

Ngày 16/9, với năng lượng tích cực mà bản thân luôn mang trong mình, tuổi Thìn đã có thể tự mình vượt qua những khó khăn hiện tại. Đối với những người làm kinh doanh, thời gian trước tuy có khó khăn, nhưng sắp tới cơ hội trong công việc khởi sắc, nếu chủ động ra ngoài tạo dựng quan hệ thì mọi thứ sẽ càng thăng hoa hơn, đặc biệt tài vận dồi dào không ngừng.

Tuổi Thân

Tử vi trong 12 con giáp thì những người tuổi Thân thường có tính cách nhẹ nhàng, suy nghĩ tinh tế và rất dễ mềm lòng. Trong những chuyện lớn những người tuổi Thân không bao giờ làm việc hấp tấp. Trong công việc, họ luôn suy nghĩ một cách gọn gàng, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, giải quyết các khúc mắc một cách thỏa đáng.

Tuổi Thân cũng chính là con giáp luôn thân thiện, thẳng thắn và thành thật với mọi người. Họ không thích nói chuyện vòng vo. Chính vì vậy, người tuổi Thân luôn được tôn trọng và đánh giá cao dễ dàng được đề bạt cất nhắc. Cuộc sống của những người tuổi Thân từ ngày mai sẽ vô cùng thuận lợi viên mãn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ họ.

Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là người mạnh mẽ, có phần bá đạo trong mọi việc của cuộc sống vì con giáp này luôn muốn giành thế chủ động nên đôi khi làm mất lòng người khác.

Bắt đầu từ mai cho đến hết năm 2022, chuyện tình cảm của người tuổi Dậu hết sức tốt đẹp, nếu độc thân, con giáp này thông qua sự giới thiệu của bạn bè có thể gặp được tình yêu của cuộc đời mình.

Những người đã có đôi hoặc đã kết hôn thì chuyện tình cảm hạnh phúc, ngọt ngào và không xảy ra bất cứ mâu thuẫn, tranh cãi nào. Ngoài ra, do có Thần Tài phù hộ nên tài vận hanh thông hơn, các khoản thu nhập dồi dào hơn, cuộc sống trở nên an nhàn và thư thái hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.