Nửa cuối tháng 9 dương, ai đen mặc ai, 3 tuổi này hồng phúc sâu dày, ôm trọn bạc vàng, gặp nhiều may mắn, tình tiền đỏ thắm, vận trình hanh thông, không giàu sang cũng phú quý

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 11:30

Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây mang phúc lộc sâu dày, không giàu sang cũng phú quý trong nửa cuối tháng 9 dương.

Tuổi Dậu

Bước vào nửa cuối tháng 9 dương, tuổi Dậu tuy không quá may mắn như những con giáp khác nhưng hoàn toàn có thể bắt lấy thời cơ tốt, xây dựng cuộc sống thăng hoa vào vào những tháng cuối năm. Thời gian qua, tuổi Dậu đã đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, có người còn phải chấp nhận mất mát, đặc biệt về tài chính là có sự lao dốc không tưởng.

Thế nhưng, mọi thứ tưởng chừng như bế tắc lại lội ngược dòng bất ngờ vào nửa cuối tháng 9 này. Trời sinh những người tuổi Dậu vốn có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn nỗ lực trong mọi hoàn cảnh. Họ có thể không sinh ra trong gia đình giàu có sung túc nhưng toàn hoàn có khả năng trở thành một con Gà đẻ trứng vàng đúng nghĩa nhờ bản lĩnh phi thường hơn người.

Nửa cuối tháng 9 dương, ai đen mặc ai, 3 tuổi này hồng phúc sâu dày, ôm trọn bạc vàng, gặp nhiều may mắn, tình tiền đỏ thắm, vận trình hanh thông, không giàu sang cũng phú quý - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Trong cuộc sống, tuổi Dậu không ngại khó khăn, càng vất vả họ lại càng lấy việc đó làm động lực khiến bản thân mạnh mẽ và kiên cường hơn. Thời gian sắp tới, tuổi Dậu sẽ có sao cát tinh cao chiếu, một khi nắm bắt được cơ hội thì tài lộc cũng sẽ tăng vọt. Từ giai đoạn này trở đi, tiền bạc không ngừng tăng cao, chắc chắn sẽ "cá kiếm" được một khoản tiền khá lớn, đủ để làm ăn kinh doanh.

Còn đối với những người tuổi Dậu nếu chịu mạo hiểm đầu tư thì có khả năng mua nhà mua xe, và còn mua được nhiều thứ hơn nữa. 

Tuổi Thân

Tử vi trong 12 con giáp thì những người tuổi Thân thường có tính cách nhẹ nhàng, suy nghĩ tinh tế và rất dễ mềm lòng. Trong những chuyện lớn những người tuổi Thân không bao giờ làm việc hấp tấp. Trong công việc, họ luôn suy nghĩ một cách gọn gàng, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, giải quyết các khúc mắc một cách thỏa đáng.

Tuổi Thân cũng chính là con giáp luôn thân thiện, thẳng thắn và thành thật với mọi người. Họ không thích nói chuyện vòng vo. Chính vì vậy, người tuổi Thân luôn được tôn trọng và đánh giá cao dễ dàng được đề bạt cất nhắc.

Cuộc sống của những người tuổi Thân trong nửa cuối tháng 9 này sẽ vô cùng thuận lợi viên mãn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ họ.

Nửa cuối tháng 9 dương, ai đen mặc ai, 3 tuổi này hồng phúc sâu dày, ôm trọn bạc vàng, gặp nhiều may mắn, tình tiền đỏ thắm, vận trình hanh thông, không giàu sang cũng phú quý - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có người có năng lực, dám làm dám chịu nhưng do tính cách có phần bảo thủ, cố chấp nên thành công thường đến muộn.

Từ nửa cuối tháng 9, vận thế của con giáp này suôn sẻ, thuận lợi đặc biệt là về tình cảm và tài vận. Chuyện tình cảm có tiến triển khả quan, không còn những mâu thuẫn, xung đột mà trở nên hạnh phúc, ngọt ngào. Con giáp này nên biết tận dụng thời gian vàng này để hâm nóng chuyện tình cảm lứa đôi, hôn nhân. Ngoài ra, người tuổi Mão cũng như cá gặp nước từ cuối tháng 9 trở đi bởi làm việc gì và đi đến đâu cũng kiếm ra tiền và mang về những khoản thu nhập không nhỏ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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