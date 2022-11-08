Ngày Thân Hợi Tương Hại, tuổi Hợi có thể phải đối mặt với những vấn đề lục đục, đấu đá nội bộ tại nơi làm việc. Các mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả và chất lượng công việc của bạn, vì vậy bản mệnh nên dĩ hòa vi quý nhất có thể.

Bù lại, chuyện tình cảm có phần khởi sắc hơn. Kim sinh Thủy, cả hai đã tìm ra cách để hóa giải những mâu thuẫn và bất đồng trước đó, bản mệnh và người ấy đã tìm được tiếng nói chung, tìm được cách để vượt qua cơn khủng hoảng và một lần nữa thắp lên ngọn lửa yêu.

Việc tạo quan hệ tốt với mọi người lúc nào cũng là điều cần thiết. Hợi hãy thể hiện mình là một người chuyện nghiệp, chớ nên để cảm xúc cá nhân tác động tiêu cực. Trong mọi vấn đề, bạn nên tìm hiểu thông tin kĩ càng, chớ vội đưa ra đánh giá chủ quan kẻo tự gây bất lợi cho bản thân.

Tuổi Mão

Tử vi 7 ngày tới cho biết dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tương Hình, người tuổi Mão trở nên nóng nảy, thất thố, không chịu được những ai có ý kiến trái ngược của mình. Bạn sẵn sàng đứng lên phản bác để khẳng định lại quan điểm của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, con giáp này cần phải suy nghĩ kĩ hơn trước khi phát biểu về một vấn đề nào đó, đừng cho rằng luận điểm của mình lúc nào cũng đúng đắn. Có thể người khác đang nhận ra những vấn đề mà bạn không nhìn thấy đấy.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Nam phía ngoài cửa phòng thai phụ và phòng giã gạo (nơi để chày cối giã gạo). Do đó, thai phụ không nên di chuyển vị trí hoặc tiến hành các hoạt động sửa chữa như đục lỗ, đóng đinh, đổi cửa, thay khóa, sơn cửa…

Tuổi Sửu

Tử vi 7 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu đừng làm việc chiếu lệ, cẩn thận mắc lỗi.

Người độc thân có thể bị xã giao hạn chế, hoặc nói những lời khó nghe khiến đối phương không vui.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp của bạn sẽ kém cỏi, đừng làm việc chiếu lệ, đôi khi sai sót bất cẩn sẽ mang lại tổn thất lớn cho công ty, đồng thời cũng khiến cả đội phải đối mặt với rất nhiều công việc khắc phục.

Vận tài chính không tốt, có thể có một số tắc nghẽn trong hình thức xử lý như phản hồi tin tức, giao tiếp giữa các cá nhân, thủ tục và vòng quay vốn.

Sức khỏe có chút hao hụt, ra đường cẩn thận va chạm, dễ bị thương tích.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.