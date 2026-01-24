7 ngày liên tiếp (25/1-31/1/2026), 3 con giáp GOM SẠCH VẬN MAY, tiền vàng dư dả, danh vọng ngút trời, THUẬN LỢI THĂNG QUAN TIẾN CHỨC

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, tuổi Dậu vào tâm trạng hoang mang, không biết mình đang ở đâu, thậm chí nếu bản mệnh nghe thêm ý kiến của người khác còn cảm thấy căng thẳng hơn. Đây là thời gian con giáp này cần ở một góc riêng để xác định lại mọi mục tiêu.

Trên phương diện tình cảm, thời gian này tuổi Dậu có xu hướng sống quá cảm xúc nên có vẻ hay giận hờn khi đối phương không có nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm bản mệnh như trước.

Về tài chính, trong tháng, có lúc tuổi Dậu rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng may mắn là có người đứng ra hỗ trợ để bản mệnh vượt qua trở ngại. Và con giáp này có thể nhận thấy tầm quan trọng của việc có tiền dự phòng. Điều quan trọng là phải nuôi dưỡng thói quen tiết kiệm tiền trước rồi mới tiêu tiền.

Về mặt sức khỏe, những ai có sức đề kháng kém sẽ dễ gặp tình trạng bệnh vặt, nếu không chăm sóc bản thân tốt rất có thể bệnh sẽ dai dẳng, ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và còn để lại mầm mống nguy hại cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất kiên định với công việc đang lựa chọn.

Ngày này tuổi Tuất bảo vệ công danh theo cách riêng của bạn, không muốn ai tác động đến công việc bạn đang làm.

Công việc: Người tuổi Tuất thu hút sự chú ý từ mọi người, công việc nào bạn đều hoàn thành tốt.

Tình cảm: Niềm vui cả hai đoán nhận từ mọi người, sự hạnh phúc được thổ lộ trực tiếp.

Tài lộc: Về mặt tài chính, biết cách cải thiện tình hình tài chính theo cách riêng của bạn.

Sức khoẻ: Đón nhận nhiều niềm vui, không còn những áp lực bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp thông minh, có thể thích nghi tốt, xoay xở nhanh. Đây là thời điểm bản mệnh có thể khẳng định năng lực, thể hiện bản thân. Đây là thời điểm hàng loạt các vấn đề có thể phát sinh, ai xử lý nhanh gọn sẽ chiếm được lợi thế.

Trong thời gian tới, tuổi Tý có thể nhận thêm các việc mới, thêm dự án hoặc tìm được các nguồn thu phụ nhờ chính năng lực của mình. Công việc này giúp bản mệnh gia tăng thu nhập, củng cố tài chính cá nhân. Các mối quan hệ xã hội cũng có thể giúp bản mệnh mở ra con đường kiếm tiền mới.

Tiền đổ về túi của tuổi Tý không theo kiểu bùng nổ mà ở dạng đều đặn, bền vững. Bản mệnh càng chăm chỉ, linh hoạt, dòng tiền càng chảy đều. Đối với tuổi Tý, đây là giai đoạn nhận được thành quả xứng đáng cho công sức đã bỏ ra.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!