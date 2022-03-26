7 ngày đầu tiên của tháng 4: 3 con giáp phúc vận thăng hoa, phúc khí tràn đầy, hào quang tiền bạc toả ra sáng chói

Tâm linh - Tử vi 26/03/2022 19:15

Theo các chuyên gia tử vi, 7 ngày đầu tháng 4, những con giáp này sẽ vô cùng may mắn có cơ hội kiếm được nhiều tiền khiến thiên hạ vô cùng ghen tị.

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý là người có ý chí, luôn nỗ lực hết mình để vượt qua hoàn cảnh và có khả năng thích ứng rất nhanh. Trong 7 ngày đầu tiên của tháng 4, người tuổi Tý sẽ được thần may mắn phù hộ nên nắm bắt được rất nhiều cơ hội tốt.

Tài phú không ngừng rộng mở, đặc biệt là hoạnh tài, con giáp này sẽ thu được rất nhiều các khoản thu bên ngoài từ việc đầu tư, kinh doanh hợp lý. Người tuổi Tý cũng đạt được nhiều thành công trong công việc khiến người khác phải ngưỡng mộ.

7 ngày đầu tiên của tháng 4: 3 con giáp phúc vận thăng hoa, phúc khí tràn đầy, hào quang tiền bạc toả ra sáng chói - Ảnh 1
Trong 7 ngày đầu tiên của tháng 4, người tuổi Tý sẽ được thần may mắn phù hộ - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ được phúc lộc trời ban, Hợi đi đâu cũng được quý nhân theo chân che chở, giúp đỡ. Vận số của con giáp này được cải thiện đáng kể, may mắn, suôn sẻ bội phần. Mọi khúc mắc, sai lầm trong quá khứ sẽ được hóa giải tất cả nhường chỗ cho thịnh vượng, sung túc.

Tuổi Hợi sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, gặt hái rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Mọi sóng gió sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp nhất vào nhà, giúp Hợi tha hồ đón cơn mưa tài lộc trong 7 ngày đầu tháng 4.

7 ngày đầu tiên của tháng 4: 3 con giáp phúc vận thăng hoa, phúc khí tràn đầy, hào quang tiền bạc toả ra sáng chói - Ảnh 2
Hợi tha hồ đón cơn mưa tài lộc trong 7 ngày đầu tháng 4 - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ 

Nếu tháng 3 giúp Tỵ vượt qua vận hạn, tránh được tai ương thì sang 7 ngày đầu tháng 4 sẽ cho Tỵ nhiều hơn thế. Dẫu bị bạn thân chơi xấu, đồng nghiệp hãm hại thì Tỵ vẫn cứ thành công, thuận lợi mọi điều khiến kẻ ganh ghét phải ôm hận vào người vì không làm gì được.

Tỵ đừng buồn, cũng đừng thất vọng về lòng người mà đây chính là cơ hội để bạn “lật mặt” những kẻ gian dối và nhận ra ai mới là người thật tâm đối đãi với mình. Vận may sẽ bám riết Tỵ không buông để bù đắp cho họ những gì đã mất. 

7 ngày đầu tiên của tháng 4: 3 con giáp phúc vận thăng hoa, phúc khí tràn đầy, hào quang tiền bạc toả ra sáng chói - Ảnh 3
Sang 7 ngày đầu tháng 4 sẽ cho Tỵ nhiều thứ - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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