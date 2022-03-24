Tử vi tuần mới (28/3 - 3/4), 3 con giáp thay thời đổi vận, tài khí vây quanh, chạm túi Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 24/03/2022 20:00

Tử vi tuần mới cho biết, những con giáp dưới đây vô cùng giàu có, sung túc, làm việc gì cũng rất thuận lợi.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất chân thành, thật thà và rất tốt bụng nên họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, những người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác tự mình tạo dựng nên thành công riêng.

Vậy nên, trong tuần mới này, những con giáp tuổi Tuất hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đấy chính là phúc phần trời cho. Trong thời gian này, Tuất chỉ cần chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì con giáp may mắn này sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng.

Tử vi tuần mới (28/3 - 3/4), 3 con giáp thay thời đổi vận, tài khí vây quanh, chạm túi Thần Tài - Ảnh 1
Trong tuần mới này, những con giáp tuổi Tuất hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Dậu vốn có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác. Con giáp này vốn không thích tranh giành hay hơn thua ai nên luôn được mọi người xung quanh yêu quý. Tử vi tuần mới cho thấy, Dậu nhận lộc trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Con giáp này bắt kịp nhu cầu sẽ ăn nên làm ra, suôn sẻ phát tài. Công việc thuận lợi, Dậu gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao. Tài chính của Dậu trong thời điểm này cũng phát triển không ngừng, gầy dựng được cuộc sống sung túc, xa hoa.

Tử vi tuần mới (28/3 - 3/4), 3 con giáp thay thời đổi vận, tài khí vây quanh, chạm túi Thần Tài - Ảnh 2
Tử vi tuần mới cho thấy, Dậu nhận lộc trời ban nhiều phước lành - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ vốn là người thông minh, kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực trong cuộc sống để tạo ra giá trị riêng cho bản thân mình. So với những con giáp khác, tuổi Ngọ không dễ gì gặt hái được thành công, những thành tựu mà con giáp này có được đều do sự chật vật, đánh đổi bao năm tháng mới có được.

Tử vi tuần mới cho biết, Ngọ sẽ có phúc vận vô biên, tiền tài phát đạt. Con giáp này sẽ nhận được rất nhiều may mắn và niềm vui cả trong công việc và cuộc sống. Thành công từ công việc liên tiếp đến mang lại cho Ngọ một khối tài sản khá lớn. 

Tử vi tuần mới (28/3 - 3/4), 3 con giáp thay thời đổi vận, tài khí vây quanh, chạm túi Thần Tài - Ảnh 3
Tử vi tuần mới cho biết, Ngọ sẽ có phúc vận vô biên, tiền tài phát đạt - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Sang 11 ngày nữa mở cung tài lộc: 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, tiền tràn két sắt, vô ưu vô lo

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Theo tử vi, bước qua thời gian này, 3 con giáp sẽ vô cùng giàu có khi cung tài lộc rộng mở, vượng vận quý nhân. Không những thế, tình duyên đỏ thắm như son.

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