Cuối tuần này (26/3 - 27/3), PHÚC - LỘC - THỌ đủ đầy, 3 con giáp đào trúng 'MỎ VÀNG', tiền bạc chất đầy kho, không lo thiếu ăn thiếu mặc

Tâm linh - Tử vi 24/03/2022 20:10

Trong 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn sở hữu vận mệnh cực vượng, đạp trúng mỏ vàng, Ngọc Hoàng sủng ái đếm tiền mỏi tay.

Tuổi Mão

Thời gian trước, người tuổi Mão gặp nhiều lận đận trong cả công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, bước sang 2 ngày cuối tuần này, con giáp tuổi Mão sẽ gặp thời vận xoay chuyển, công danh vượng phát, tiền về căng chặt cả hầu bao.

Không chỉ vậy, con giáp may mắn này có thể gặt hái được nhiều thành công từ những cơ hội, những hợp đồng mới. Từ đó thu và lãi thêm những thứ đã mất trong khoảng thời gian trước đó. Về chuyện tình duyên, bạn nhận được tình yêu thương và sự tự hào từ người bạn đời của mình.

Cuối tuần này (26/3 - 27/3), PHÚC - LỘC - THỌ đủ đầy, 3 con giáp đào trúng 'MỎ VÀNG', tiền bạc chất đầy kho, không lo thiếu ăn thiếu mặc - Ảnh 1
2 ngày cuối tuần này, con giáp tuổi Mão sẽ gặp thời vận xoay chuyển, công danh vượng phát - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có tài ngoại giao nên đi đâu cũng được mọi người yêu mến. Trong công việc, người tuổi Thìn hoàn toàn có khả năng lãnh đạo khiến người khác phải nể phục mình. Thế nên, con giáp này luôn gặp may mắn trong công việc dù bạn có chuyển đi chỗ nào đi chăng nữa.

Cuối tuần dự đoán, công việc của tuổi Thìn là con giáp gặp may mắn. Và hơn ai hết, bạn là người kiếm được khoản tiền kếch xù khiến thiên hạ ghen tị. Trong vấn đề tình duyên, tuổi Thìn cũng nhờ đó mà tốt đẹp hơn rất nhiều, vợ chồng thấu hiểu nhau.

Cuối tuần này (26/3 - 27/3), PHÚC - LỘC - THỌ đủ đầy, 3 con giáp đào trúng 'MỎ VÀNG', tiền bạc chất đầy kho, không lo thiếu ăn thiếu mặc - Ảnh 2
Cuối tuần dự đoán, công việc của tuổi Thìn là con giáp gặp may mắn - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Số trời đã định, trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Mùi nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên ngập trong vinh hoa phú quý, đếm tiền sái tay. Tử vi cho biết, tuổi Mùi thời gian này chỉ cần quơ tay là lộc lá đầy nhà, gánh tiền mỏi lưng chính là phúc phần trời cho con giáp giàu sang này.

Đặc biệt, con giáp này nếu muốn làm ăn, buôn bán kinh doanh thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để kiếm được món lợi nhuận khổng lồ. Mùi sẽ dư sức mua nhà sắm xe, thỏa sức tiêu pha, cứ thế mà lên như diều gặp gió.

Cuối tuần này (26/3 - 27/3), PHÚC - LỘC - THỌ đủ đầy, 3 con giáp đào trúng 'MỎ VÀNG', tiền bạc chất đầy kho, không lo thiếu ăn thiếu mặc - Ảnh 3
Trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Mùi nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên ngập trong vinh hoa phú quý - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sang 11 ngày nữa mở cung tài lộc: 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, tiền tràn két sắt, vô ưu vô lo

Sang 11 ngày nữa mở cung tài lộc: 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, tiền tràn két sắt, vô ưu vô lo

Theo tử vi, bước qua thời gian này, 3 con giáp sẽ vô cùng giàu có khi cung tài lộc rộng mở, vượng vận quý nhân. Không những thế, tình duyên đỏ thắm như son.

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