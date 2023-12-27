5 ngày liên tiếp (27, 28, 29, 30 và 31/12): 3 con giáp bận rộn kiếm tiền, đổi đời từ hai bàn tay trắng, không mua đất cũng tậu vàng

Tương Xung lâm vận nên Tý khó làm chủ được cảm xúc của bản thân, để việc cá nhân ảnh hưởng tới công việc. Bạn bị mất tập trung và thường xuyên gánh cả những việc vốn không phải của mình. Bạn nào đang làm cấp trên cũng cần chấn chỉnh lại một số bộ phận nhân viên trong công ty.

Người độc thân buồn rầu vì tình đơn phương không được đáp trả, các cặp đôi thì ngày càng xuất hiện nhiều mâu thuẫn hơn. Có vẻ như Tý vẫn sống theo kiểu quá vị tha và quá tình cảm, mọi hy sinh của bạn cho người khác đều bị phủi bỏ và không được công nhận.

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Hợi tính tình hiền lành, hòa đồng nhất. Họ sống đơn giản, trung thực. Dù không sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn nhưng con giáp này lại được yêu mến bởi tấm lòng tốt bụng, sống chân thành.

Con giáp này có vận quý nhân rất vượng nên khi gặp khó khăn, họ thường được người tốt giúp đỡ. Người tuổi này tính tình chu đáo, cầu toàn. Khi đã làm việc gì, họ sẽ làm thật cẩn thận, chỉn chu, tránh được những sai sót.

5 ngày liên tiếp (27, 28, 29, 30 và 31/12), con giáp tuổi Hợi được dự báo sẽ có tài lộc tăng lên. Họ kiếm được nhiều tiền hơn qua công việc chính cũng như nghề tay trái.

Kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng biết cách quản lý, tích lũy tài sản nên sớm có của ăn của để.

Người làm kinh doanh được dự báo sẽ bán được nhiều hàng hóa, ký được nhiều hợp đồng. Dù thời gian gần đây, họ gặp nhiều khó khăn nhưng đến 5 ngày liên tiếp (27, 28, 29, 30 và 31/12), cuộc sống của con giáp này sẽ may mắn, đủ đầy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.