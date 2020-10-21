5 dấu hiệu của người phụ nữ vương giả trời sinh, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 21/10/2020 05:12

Theo nhân tướng học, có 5 dấu hiệu này chứng tỏ phụ nữ có số mệnh giàu sang, sung sướng trời sinh, cuộc đời luôn ngập tràn vận may và những điều tốt lành.

Theo nhân tướng học, đây là 5 dấu hiệu của phụ nữ vương giả trười sinh, có số mệnh giàu sang định sẵn.

Mắt dài và sâu

Đây là nét quý tướng của phụ nữ. Người phụ nữ tài giỏi, thông minh và có khả năng tư duy nhạy bén. Họ giỏi nhìn nhận, phân tích vận trình, biết bản thân phải làm gì. Không chỉ vậy, người này còn có nội tâm sâu sắc, ứng biến với hoàn cảnh nhanh nhạy. Phụ nữ có mắt dài và sâu thường được nhiều người nể trọng khen ngợi, dù là đồng nghiệp hay cấp trên.

Mũi to và thẳng

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Người có mũi to và thẳng là người dồn nhiệt huyết cho công việc - Ảnh minh họa: Internet

Người có mũi to và thẳng là người dồn nhiệt huyết cho công việc. Mũi to thẳng với chóp mũi tròn cùng gò má đầy là người dễ thành công khi còn trẻ, đến trung vận có sự nghiệp vững vàng. Đây còn là người khéo léo trong giao tiếp, chủ động, sáng tạo nên tự tìm cơ hội tỏa sáng, thành công trong sự nghiệp.

Trán cao và rộng – tướng hoàng hậu

Dựa theo xem tướng phụ nữ, người có trán cao rộng là người tinh tế, làm gì cũng cẩn trọng, số mệnh luôn có quý nhân dẫn đường, lại càng có tài nổi bật.

Đây được gọi là tướng hoàng hậu vì họ có mệnh hưởng phúc, suôn sẻ trong sự nghiệp, thậm chí là kiểu phụ nữ thành đạt ngoài 35.

Người phụ nữ này có giao tiếp rộng, có lối cư xử chân thành, thu hút tài lộc. Nếu gặp được cấp trên có tầm nhìn, họ dễ có được vị trí tốt, khéo léo sát cánh cùng cấp trên trong công việc.

Lông mày hình lưỡi kiếm

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Đây là nét tướng của người tài giỏi thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Đây là nét tướng của người tài giỏi thông minh. Họ cầu toàn, cuộc đời nhiều may mắn, suôn sẻ. Người này có tài lộc, cũng rất xem trọng danh dự, không để mình vướng vào thị phi tai tiếng.

Tướng mặt của người lãnh đạo

Tướng người có chức quyền là hai tai sát đầu, môi góc cạnh, nhân trung sâu hình tam giác. Đây là người có tài, sắc sảo, đầu óc thông minh. Họ tài năng hơn người khiến ai cũng phải nể trọng.

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Theo nhân tướng học, phụ nữ có đầu mũi đầy đặn, phần thịt hơi rũ xuống là người chân thành, thẳng thắn cũng rất mạnh mẽ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, phụ nữ có đầu mũi đầy đặn, phần thịt hơi rũ xuống là người chân thành, thẳng thắn cũng rất mạnh mẽ trong công việc. Một khi đã quyết tâm làm gì thì họ sẽ kiên trì tới cùng. Đây là mẫu phụ nữ là cánh tay đắc lực cho chồng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Những dấu hiệu nhận biết người có tướng phú quý

Những dấu hiệu nhận biết người có tướng phú quý

Có những người chỉ nhìn là biết có mệnh giàu sang, phú quý. Sự giàu sang phú quý toát lên từ gương mặt, vóc dáng, phong thái. Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết những người có mệnh giàu sang.

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